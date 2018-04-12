Nuran Öze birincilikle döndü

Halit Dağ

Ülkemiz kadın maraton koşucularından Nuran Öze geçtiğimiz hafta yapılan Girne Maratonu’nda başarılı sonuçlar elde etti. Öze, 21 kilometrede genel klasmanda ikinci, 30-39 yaş kadınlar kategorisinde birinci gelerek kürsüde yer buldu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 5 aydır yarışlara katılamayan Öze, geçtiğimiz yıllarda ülkemizi ferdi olarak Kıbrıs’ın güneyinde ve yurt dışında da temsil ederek önemli başarılar elde etmişti.