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Nuran Öze birincilikle döndü

Nuran Öze birincilikle döndü

Ülkemiz kadın maraton koşucularından Nuran Öze geçtiğimiz hafta yapılan Girne Maratonu’nda başarılı sonuçlar elde etti.

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Halit Dağ

Ülkemiz kadın maraton koşucularından Nuran Öze geçtiğimiz hafta yapılan Girne Maratonu’nda başarılı sonuçlar elde etti. Öze, 21 kilometrede genel klasmanda ikinci, 30-39 yaş kadınlar kategorisinde birinci gelerek kürsüde yer buldu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 5 aydır yarışlara katılamayan Öze, geçtiğimiz yıllarda ülkemizi ferdi olarak Kıbrıs’ın güneyinde ve yurt dışında da temsil ederek önemli başarılar elde etmişti.

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