NKL Türkiye finallerinde

Liseli Gençler Voleybol Şampiyonası’nda şampiyon olduktan sonra Kahramanmaraş’da düzenlenen bölge birinciliğinde önemli bir başarıya imza atan Namık Kemal Lisesi kız voleybol takımı, Antalya’da yer alacak olan Türkiye finalleri için dün adadan ayrıldı. Kafile başkanlığını okul müdürü İlknur Şemi’nin yaptığı takımın antrenörlüğünü Serpil Arslan Kayalp gerçekleştiriyor.

Zorlu rakipler

Namık Kemal Lisesi’ni ise Türkiye finallerinde zorlu karşılaşmalar bekliyor. NKL ile Türkiye’nin önde gelen okullarından İzmir Rota Koleji, İstanbul Kayı Okulları, İstanbul TED Koleji, Ankara Maya Koleji, Ankara TVF Spor Lisesi ve İstanbul Doğa Koleji şampiyonluk için mücadele edecek.

Kayalp: “Daha çok çalıştık, inandık ve başarıyı yakaladık”

NKL antrenörü Serpil Arslan Kayalp, geçtiğimiz sene Türkiye’de oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri karşılaşma sonunda bu işi başaracaklarının sinyallerini verdiklerini, çünkü mevcut kadronun bu yıl da takımda olacağını ifade ederken, “Daha çok çalışarak ve inanarak bu başarıyı yakaladık, finallere kaldık” dedi.

“2011 yılından itibaren, minikler voleybol ile çalışmaya başladim. Alacakları doğru bir spor eğitimiyle voleybolu öğrenmeye çalışırken, doğru bir hareket bilgisi eğitimiyle birlikte, zihinsel-psikolojik ve fiziksel gelişimleriyle ilgili çalışmalarla kaliteyi ve verimi yüksek tutmaya çalıştim” diyen Kayalp, “Voleybol oyun açısından arada file olan bir takım oyunu olması ve rakip takımla birebir temasın olmaması açısından şiddete kapalı, dostluğa, arkadaşlığa, paylaşmaya, işbölümü yapmaya yönelik bir spor dalıdır. İleriki yaşamlarında, iş tecrübesi denilen olaya bu yaşlarda bu spor dalıyla adım atmayı öğrenen çocuklar daha bir özgüvene sahip olurlar. Görev ve sorumluluk öğrenilir, kaliteli zaman geçirilir. Tüm bu hususlar konusunda itinayla çalıştık” açıklamasını yaptı.

Son 3 yılın şampiyonu

Çocuk yaşta çalışmaya başladığı sporcuların şimdi genç yetişkinler olduklarını ve son 3 yıl ülkemizde şampiyonluk yaşayarak Türkiye’de de finallere katılma başarısı gösterdiğini belirten Kayalp, kendilerine destek veren Gazimağusa Belediyesi, Dağlı Sigorta, Halil Tölük-Şifa Ayakkabı, Oykan Petrol, İlarma Market, Kasap Mehmet Güder, Nejat İyican, Asım Gülol, Cyprus Computer, Kurtuluş Fellahoğlu, Aypar Market, Esen Market,Turgut Çevirgen, MAGEM Yetişkinler, Enn Store, One Shot Coffee, Tözün Temizleme, Yahat Ticaret, Tekand Market ve Egevet Kıbrıs Ltd’e teşekkür etti.