“Mutlu ve umutluyum”

YENİDÜZEN Spor Servisi

Ara transferin son gününde Lefke’ye imza atan Çağrı Kıral, dün takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Pazar günü Yeni Boğaziçi deplasmanında ilk kez Lefke adına forma giymesi beklenen Kıral ile yakından ilgilenen Lefke Teknik Direktörü Hakan Sermaye, Çağrı transferinde ilk günden itibaren ısrarcı olduklarını ve günün sonunda bu transferin gerçekleşmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını belirtti. Ayağının tozu ile Lefke, 16 Ağustos Stadı yanınd abuluann antrenman sahasında idmana çıkan Kıral ise “Transferimin gerçekleşmesinde büyük çaba sarf eden Lefke’nin tüm yöneticilerine, teknik heyetine teşekkür ederim. Bu dakikadan sonra terimin her damlasını Lefke’nin başarısı için akıtacağım” dedi.