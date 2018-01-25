“Mücadelemiz galibiyet odaklı olacak”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in ikinci devresini Yenicami ile Mağusa Türk Gücü açıyor. Yarın akşam Atatürk Stadı’nda oynanacak maç öncesinde Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, YENİDÜZEN’e düşüncelerini paylaştı. Oraloğlu, her ne olursa olsun, kazanmak için mücadele vereceklerini ifade etti.

Oraloğlu: “Hazırlık dönemi son derece iyi geçti”

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, devre arası hazırlıkları konusunda son derece iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi. Tüm çalışmaların ikinci devre için başarı odaklı yapıldığını aktaran deneyimli teknik adam, ikinci devre bambaşka bir Mağusa Türk Gücü izlettireceklerinin sözünü verdi.

“Sahaya galibiyet için çıkacağız”

Teknik patron Ali Oraloğlu, yarın akşamki Yenicami maçı hakkındaki düşüncelerini de aktardı. Oraloğlu; “Rakibimiz güçlü bir ekip bunun bilincindeyiz. İlk devreyi lider bitirdiklerine göre doğru yolda ilerliyorlar. Biz bu maça özellikle çok iyi hazırlandık. Sahaya kesinlikle galibiyet için çıkacağız. Karşılaşma öncesinde Yakubu Malik, Halil Uçar ve Yasin Kurt’un hafif sakatlıkları bulunuyor. Bu 3 oyuncunun da durumu maç günü netlik kazanacak. Halil Uçar zor gibi görünüyor, Arif de bu karşılaşmada 4 sarı cezalısı olduğu için oynayamayacak. Temennimiz, yarın akşam kazasız belasız bir maçın oynanmasıdır” şeklinde konuştu.

“Gelecek için başka planımız vardı…”

Samuel Zokou’nun adadan ayrıldığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, Dinopeter’in transfer edilmesiyle adaptasyon sıkıntısı yaşama konusunda olumsuz bir durum yaşanmayacağını söyledi. Her ihtimale karşı başka planlarının olduğunu aktaran Oraloğlu, sisteme uygun oyuncu transfer ettiklerine, bu bakımdan uyum sorununun yaşanmayacağına inandığını sözlerine ekledi.



