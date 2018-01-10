MTG Karpaz’da güçleniyor

Hüseyin KIRAL

Ali Oraloğlu yönetiminde ikinci yarıya Dipkarpaz’da hazırlanan Mağusa Türk Gücü’nün tüm hazırlıklarını başkan ve yönetimin sezon başı belirlediği hedefe doğru sürdürdüğünü belirtildi. Pazartesi gününden itibaren Dipkarpaz Spor Kulübü tesislerinde çalışmalarını sürdüren MTG’de teknik direktör Ali Oraloğlu, “Cuma günü sona erecek olan kampın ardından üçüncü yabancı oyuncumuzu da belirlemiş olacağız. Tüm çalışmaklarımızı kulüp yönetiminin ligin başında belirlediği hedef doğrultusunda sürdürüyoruz” dedi.

Samuel Zokou’nun yanı sıra Gençler Birliği’nden transfer edilen Malik’in yanına bir de pivot santrfor aradıklarının altını çizen Oraloğlu, “Perşembe günü Mehmetcik ile bir hazırlık maçı yaparak yabancı oyuncuda son noktayı koymaya çalışacaklarını, lige en iyi şekilde girmek için ara vermeden çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.