Milli Takım’da 9 isim hiç değişmedi

Eren ŞİŞİK

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA)’nin organize edeceği ve bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek 2017 Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı. Teknik direktör Fırat Canova daha çok tecrübeli isimleri kadroya çağırırken 2012 VIVA Dünya Kupası, 2016 CONIFA Dünya Kupası ve 2017 CONIFA Avrupa Şampiyonası’na davet edilen 9 futbolcu bulunuyor. 3 büyük turnuvanın ikisinde Fırat Canova milli takımın başında yer alırken, Turan Altay da 1 kez bu görevi üstlendi.

Yaş ortalaması artıyor

Son üç büyük turnuvadaki milli takım kadrosunun yaş ortalamasının da gittikçe yükseldiği gözlerden kaçmazken 2012 yılında 26,8 yaş ortalaması, 2016 yılında 27,3 yaş ortalaması, 2017 yılında ise 29,5 yaş ortalaması olan bir milli takım kadrosu oluştu. Bu üç büyük organizasyonda kaleciler konusunda 2012 yılından beridir sadece üç kaleci milli takıma çağrıldı. Hasan Piro ve Türkkan bu turnuvalarda hep kadroda yer alırken, Cenk Yılmaz da 2012 yılında kadroda yer aldı.

9 isim değişmedi

Fırat Canova ve Turan Altay son üç büyük turnuvada 9 ismi sürekli olarak kadroya çağırdı. Hasan Piro, Türkkan Delideniz, Serhan Önet, Çağrı Kıral, İbrahim Çıdamlı, Mustafa Yaşınses, Halil Turan, Kasım Tağman ve Esin Sonay 2012 yılından beridir tüm turnuvalarda milli takım kadrosunda yer alan isimler oldu. 2012 yılından önceki turnuvalara çağrılan ise 3 isim kadroda yer aldı. Hasan Piro, Serhan Önet ve İbrahim Çıdamlı daha önce Kuzey Kıbrıs’ta yer alan turnuvanın yanı sıra, milli takımın Zanzibar’da yer aldığı özel organizasyonda da forma giydi.

En genci Mehmet Erol, en tecrübeli Serhan ve Salih

2012, 2016 ve 2017 yıllarındaki büyük turnuvalarda milli takım kadrosunda yer alan en genç oyuncu ise Gençler Birliği’nin genç yıldızı Mehmet Erol oldu. İlk kez 2016 yılında 18 yaşında milli takıma çağrılan Mehmet Erol, bu yıl da düzenlenecek organizasyonda milli takıma çağrılan en genç isim oldu. 2017’deki kadroda en tecrübeli isimler ise 36 yaşındaki Serhan Önet ve Salih Say oldu. Uzun yıllardır milli formayı terleten Serhan Önet’in yanı sıra 2016 yılında ilk kez milli takıma çağrılan Salih Say da takımda yaş olarak en büyük isimler. Bu isimlerin ardından ise 35 yaşındaki Ertaç Taşkıran ve 34 yaşındaki Hasan Piro geliyor.

Ali ve Kenan ilk kez çağrıldı

Son üç büyük turnuvada ilk kez kadroya çağrılan iki isim yer aldı. Uzun yıllar Türkiye’de profesyonel olarak kariyerini sürdüren ve Beşiktaş, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Konyaspor gibi takımların formasını giyen son olarak da Ankaragücü’nde şampiyonluk mücadelesi veren Kenan Özer ilk kez kadroya davet edildi. Her fırsatta milli takımda forma giyme isteğini ileten Kenan Özer’in ilk devrede Dumlupınar için gösterdiği özveri ve Ankaragücü’ndeki etkili performansı onu milli takımın en kilit oyuncusu haline getirecek. Ayrıca Yalova’nın başarılı oyuncusu Ali Özbahar da ilk kez büyük bir turnuvada milli takıma davet aldı.

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