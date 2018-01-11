Mapfree coştu bir kere: 88-80

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 5’inci hafta mücadelesinde Mapfree ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 88-80’lik galibiyetle ayrılan Mapfree, ligin ilk haftasında mağlup olduğu YDÜ maçının ardından üst üste dört galibiyet çıkararak ligin ilk yarısını tamamladı. LAÜ ise iç saha maçları dışında, deplasmanda oynadığı üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kafa kafaya başlayan ilk periyodun sonuna doğru oyunda üstünlüğü ele alan LAÜ periyodu 26-19ö önde tamamladı. Ancak ikinci periyotta Mapfree’nin elde ettiği 21-9’luk skor ev sahibi ekibi devreye 40-35 önde götürdü. Üçüncü periyotta farkı biraz daha açan Mapfree son periyoda 65-48’lik skorla girerken, son periyotta LAÜ’nün kaydettiği 32 sayı onlar için yeterli olmadı ve maçı Mapfree 88-80 galibiyetle tamamladı.

Öne çıkanlar

Karşılaşmada Mapfree’nin yabancı isimleri skor anlamında ön plana çıktı. Menas 27 sayı ile en skorer isim olurken, Bedford 19, Aron da 25 sayılık bir performansla galibiyete katkı koydu. LAÜ’nün en skorer ismi 17 sayı ile Douglas oldu.

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Tugay Yazgan, Deniz Orhunöz, Hatice Ersözlü

MAPFREE: Tyrell Means (27), Jordan Bedford (19), Erinç Kuraner, Mert Aksu (1), Mustafa Taçoy, Mustafa Rıfkı (7), Hakan Özkan (3), Aron (25), Bert Beyaz, Aral Bayraktar, Görkem Akdur (2), Hakan Olkan (4)

LAÜ: Jovante Douglas (17), Mehmet Ali Erenay, Kemal Sanıvar (12), Doğukan Demirman (6), Hasan Kasap (2), Peter Olisemeka (9), Hasan Leyla İçer, Mustafa Kılıçaslan, Ben Lawson (10), Onat Serin (22), Berk Argın, Nevzat Nasıroğlu

PERİYOTLAR: 19-26, 40-35 (21-9), 65-48 (25-13), 88-80 (23-32)