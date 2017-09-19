Mağusa’da zorlu başlangıç

K-Pet Süper Lig’in ilk haftası iki şampiyonluk adayının mücadelesine sahne olacak. Cumartesi günü Mağusa Türk Gücü Canbulat Stadı’nda son şampiyon Yenicami’yi konuk edecek. Her iki ekip de lige iyi bir başlangıç için mücadele vermeyi planlıyor. İki ekip te de savunma hattında yer alan bazı oyuncuların sakatlıkları ise dikkat çekiyor.

Canova: “İlk maçlar zordur”

K-Pet Süper Lig’in şampiyonlukta iddialı ekiplerinden Mağusa Türk Gücü, ilk haftada konuk edeceği Yenicami’yi mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapma amacında. Yeşil sarılı ekipte teknik direktör Fırat Canova ilk maçların her zaman zor olduğunu belirtirken, bu maçı kayıpsız geçmeleri halinde zamanın kendileri lehine çalışacağını söyledi.

“Kayıpsız geçersek zaman lehimize çalışacak”

İlk hafta maçlarının önemine değinen Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Fırat Canova, “Yenicami ile oynayacağımız maçı kayıpsız geçersek zaman bizim lehimize çalışacak. Kendi sahamızdaki ilk maçı kazanmak istiyoruz. Ligin ilk haftaları her zaman zor geçer. Yenicami geçtiğimiz yılın şampiyonu ve organize bir takım. Zor maç olacak” dedi.

Takım savunmasına vurgu yaptı

Halil Uçar ve Erdoğ Barkınay’ın sakatlığı olduğunu belirten Canova, oyuncuların sakatlığının olmasına rağmen herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayarak takım savunmasının önemine değindi. Canova, “Bazen takım savunması bireysel savunmadan daha önemli. Biz takım olarak iyi savunma yapıp, iyi hücum yapmamız gereken, hata kaldırmayan bir maça çıkacağız” dedi. Canova oyuncuların maça yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Devecioğlu: “Hatalarımızdan ders çıkaracağız”

Yeni sezonun ilk resmi müsabakası olan Süper Kupa mücadelesinde Türk Ocağı karşısında 2-0’lık skor üstünlüğünü koruyamayarak karşılaşmadan 3-2 mağlup olan Yenicami’de Mağusa Türk Gücü hazırlıkları Pazar günü başladı. Teknik direktör Sedat Devecioğlu, Türk Ocağı maçının geride kaldığını, hatalardan ders çıkaracaklarını söyeldi.

“Sezona iyi başlamak istiyoruz”

“Süper Kupa’da yaptığımız hatalardan dersler çıkaracağız” diyen Sedat Devecioğlu, “O maç artık geride kaldı. Pazar gününden itibaren Mağusa Türk Gücü hazırlıklarına başladık” dedi. Rakiplerinin gücünü bildiklerini söyleyen Devecioğlu, “Şampiyonluk yolunda sezona iyi başlamak istiyoruz. Bu bağlamda bizim için önemli bir deplasman. Kazanarak Lefkoşa’ya moralli dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Genç teknik adam Süper Kupa karşılaşmasından sonra savunmada görev yapan Emin Atabek’in ufak bir sakatlığının söz konusu olduğunu sözlerine ekledi.