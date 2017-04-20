“Mağdur oldum”

Sezon ortasında Düzkaya’dan, Lapta’ya transfer olan genç futbolcu Umar Faruk Bayır, Lapta’nın verdiği sözleri tutmadığını ve anlaştığı parayı vermediğini belirtti. Umar, Lapta’ya gelmeden önce anlaştığı parayı peşin istediğini ve bu şartla imza attığını ancak imzadan 1 ay sonra anlaştığı paranın sadece 3’te 1’lik bölümünü aldığını söyledi. Buna rağmen sıkıntı yaratmadan özel işlerini aksatarak antrenmanlara çıktığını kaydeden Umar, “Bana kefil olan kişiler, Lapta’yı önerdi. Ben de güvendiğim için gözüm kapalı kabul ettim. Hatta fedakarlık da yaparak istediğim paranın yarısına indim. Para benim için ikinci plandaydı.”dedi. Kendisine kefil olanların Lapta’yı kendisine bu şekilde anlatmadığını kaydeden genç futbolcu, “Şimdi görmedim duymadım bilmiyorum ayaklarına yatmasınlar. Bu yaşadığım büyük tecrübe oldu.”dedi. Her şeye rağmen Lapta’da iyi arkadaşlıklar edindiğini kaydeden Umar, kendisinin mağdur edildiğini belirtti.