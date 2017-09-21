“Maç büyük öneme sahip”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig bu sezon Baf Ülkü Yurdu – Binatlı maçıyla açılıyor. Binatlı teknik patronu Gökmen Davutoğlu, yarın akşam saat 19.00’da Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak maç hakkında konuştu.

Davutoğlu: “Önemli bir maça çıkıyoruz”

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, yarın akşam oynayacakları Baf Ülkü Yurdu maçı hakkında YENİDÜZEN’e konuştu. Deneyimli teknik adam son derece önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Davutoğlu; “Her iki takım da bu yıl iddialı ve güçlü bir kadro kurdu. Hem bizim, hem de rakibimizin bu yıl ciddi hedefleri var. Bu bakımdan yarın akşam oynanacak maç iki takım için de çok önemlidir. Her iki takım da hele bu maçta puan kaybetmek istemiyor. Geçen yıl kaybettiğimiz maçların rövanşını yaparak taraftarımızın yüzünü güldürmek, hem de lige galibiyetle başlamaktır” dedi.

“Maça yoğun ilgi olacaktır”

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, yarın akşam oynanacak Baf Ülkü Yurdu – Binatlı maçına yoğun ilgi olacağını iddia etti. Gökmen Davutoğlu; “Yarın akşam oynanacak maç bildiğiniz üzere bir bölge derbisidir. Güzelyurt’ta herkes bu maçı bekliyor. Hem Baf Ülkü Yurdu, hem de Binatlı taraftarlarının maça büyük ilgi göstereceğine inanıyorum. Maçın seyir zevkinin yüksek olması ve dostça geçmesini temenni ederim” şeklinde konuştu.

“Yeni sezon herkese hayırlı olsun”

Gökmen Davutoğlu, ligde yer alan tüm takımların yaklaşık 2 - 2,5 aydır sıcak havalara rağmen lige hazırlandığına vurgu yaparak, bu yılın çok çetin geçeceğini ifade etti. Davutoğlu, yeni sezonun tüm takımlara kazasız belasız bir sezon geçmesini temenni etti.