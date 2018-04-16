Liderler kayıpsız geçti

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi’nde bir hafta daha geride kaldı. Dün oynanan karşılaşmalar sonunda, iki grubun da liderleri Mesarya ve Karşıyaka rakipleri karşısında rahat bir galibiyet elde etti.

Mesarya emin adımlarla ilerliyor…

BTM 1. Ligi Kırmızı Grubu’nun lideri Mesarya, şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Ligin 14’üncü haftasında Dörtyol’a konuk olan ve karşılaşmayı 3-0 gibi rahat bir skorla kazanan sarı kırmızılılar, ligin 15’inci haftasında Kumyalı karşısında galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Karşıyaka hata yapmadı

BTM 1. Ligi Beyaz Grup’ta ise heyecan tam gaz devam ediyor. Grubun lideri Karşıyaka, ligin 11’inci haftasında konuk ettiği Aydınköy karşısında 6-1 kazanarak hata yapmamış oldu. Zirve mücadelesi veren Düzkaya Tatlısu’yu 1-0, Denizli ise Yılmazköy’ü 7-1’le geçti.

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Kumyalı – Yıldırım: 1-2

Vadili – Gaziköy: 4-2

Geçitkale – Serdarlı: 6-0

Dipkarpaz – Tatlısu Seracılar: 5-0

Dörtyol – Mesarya: 0-3

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Düzkaya – Tatlısu: 1-0

Karşıyaka – Aydınköy: 6-1

Ortaköy – Karaoğlanoğlu: 1-1

Yılmazköy – Denizli: 1-7