Lefke yoğun tempoda çalışıyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekibi Lefke’nin ikinci devre hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Menekşe beyazlıların teknik direktörü Mehmet Solkanat hem çalışmaları, hem de ikinci devredeki hedeflerini anlattı. Solkanat, ikinci devrede oldukça çok puan toplayarak, ligi iyi yerde tamamlamak istediklerini söyledi.

Solkanat: “İyi verimli bir dönem geçirdik”

Lefke teknik direktörü Mehmet Solkanat, Ocak ayının başından bu yana çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, tüm çalışmaların iyi futbol oynamak ve sezonu en iyi bir şekilde bitirmek olduğunu söyledi. Hafta başından beri kampta olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, Pazartesi hariç diğer günlerde çift idman yaptıklarını ifade etti. Yarın Baf Ülkü Yurdu’yla anı maçında karşılaşacaklarını kaydeden Solkanat, maçın adına yakışır bir mücadeleyle sonlanmasını temenni etti.

“En akılcı yol altyapıya önem vermek”

24 Ocak Salı günü bitecek olan kiralık ve yabancı oyuncu transferi konusunda da konuşan Solkanat, kesinlikle transfer yapmayı düşünmediklerini söyledi. Burak, Ersen ve Aykut’un takımdan ayrıldığını hatırlatan deneyimli teknik adam, bu oyuncuların yerine transfer yapmanın yerine en akılcı yolun alt yapıya önem vermek olduğunu ifade etti. Alt yapıdan bazı genç oyuncuları takıma aldıklarını belirten Solkanat, tecrübeli oyuncularla, genç oyuncuların bir şekilde kaynaşmaları gerektiği ve bunun sonucunda da gençlerin büyüklerinden öğrenecek birçok şeyin olacağını dile getirdi.

“Hedefimiz toplayabileceğimiz kadar puan toplamak”

Mehmet Solkanat, gelecek hafta başlayacak olan ikinci devre hakkında da konuştu. Bu devrede hem zirvede, hem de ligin alt bölümünde düğümün çözüleceğini hatırlatan başarılı teknik adam, ikinci devrenin daha çekişmeli geçeceğine dikkat çekti. Ligin ikinci devresinde Lefke’nin temel amacının iyi futbol ortaya koymak olduğunu yineleyen Solkanat, toplayabilecekleri kadar puan toplayabilmek ve ligi en iyi yerde tamamlayabilmek olduğunu söyledi.

“Kupada şansımızı sonuna kadar götürmek istiyoruz”

Lefke teknik direktörü Solkanat, önümüzdeki günlerde başlayacak Koop Bank Kıbrıs Kupası’nda da önemli maçlar oynayacaklarını belirterek, kupada peş peşe galibiyetler alarak şanslarını sonuna kadar götürmek istediklerini söyledi.