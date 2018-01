Antalya’da hazırlık kampını tamamlayan, hafta başında yapılan performans testlerinden olumlu sonuçlar alan Yenicami, hem kupaya hem de lige hazırlıklarını sürdürüyor. “Yenicami mücadele ettiği her kulvarda başarıyı hedefler” diyen Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, “Kupa mücadelesi karanlıkta kavga etmeye benzer. Kimin kimi devireceği belli olmaz. Her maçı ciddiye alıyoruz” dedi

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Yenicami, Antalya’da gerçekleştirdiği hazırlık kampının ardından çalışmalarına adada devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Cumartesi günü Doğancı ile oynayacağı Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelesine hazırlanırken, Teknik Direktör Sedat Devecioğlu, “Yenicami mücadele ettiği her kulvarda başarıyı hedefler. Ligin yanı sıra kupada da hedefimiz şampiyonluktur” dedi.

Devecioğlu: “Yabancıların kampta olması büyük artımız oldu”

Antalya’da gerçekleştirilen hazırlık kampının oldukça verimli geçtiğini aktaran Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, “Güzel ve verimli bir kamp geçirdik. İklim, saha şartları ve ortam çok iyiydi. Tam kadro gitti. Yabancıların da kamp kadrosunda yer almaları bizim en büyük artımız oldu. Bunun meyvelerini ikinci yarıda alacağız” açıklamasını yaptı.

Kamp dönüşü hafta başında Yakın Doğu Üniversitesi Sporcu Sağlık ve Performans Laboratuvarı’nda rutin performans testini yaptıklarını belirten Devecioğlu, testin sonuçlarından oldukça memnun olduğunu ifade ederek, çalışmaların verimli geçmesini bilimsel olarak da teyit ettiklerini söyledi.

“Kupa mücadelesi karanlıkta kavgaya benzer”

İlk yarıyı lider bitirdikten sonra haftasonu başlayacak olan Kıbrıs Kupası mücadelesindeki hedeflerinin sorulması üzerine Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, “Kupa mücadelesi, karanlıkta kavga etmeye benzer” nitelemesini yaparak, “Kimin kimi devireceği hiçbir zaman belli olmaz” dedi. Devecioğlu, “O yüzden kupada her maçımızı, her rakibimizi ciddiye alıyoruz” diyerek, “Yenicami mücadele ettiği her kulvarda başarıyı hedefler. Lig ve kupada hedefimiz şampiyonluktur” açıklamasını yaptı.