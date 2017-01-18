Kıbrıs’ın güneyinde ‘MİLLİ BULUŞMA’

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Siyasi anlamda birbirini tanımayan Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin spor çatısı altında buluşmalarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda birçok kez gerek kulüp gerekse milli bazda rakip olan iki ülke bu kez tenis branşında rakip oldu. Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti Tenis A Milli Takımları, 3-5 Şubat tarihlerinde Lefkoşa’nın güneyinde Davis Cup Avrupa / Afrika Bölgesi 2’nci Grup mücadelesinde rakip olacaklar.

En önemli kozlar İlhan ve Baghdatis

Kıbrıs Cumhuriyeti ile oyayacağı maç öncesi Türkiye Milli Takımı Antalya’nın Serik ilçesinde kampa girdi. Türkiye adına Lefkoşa’da son yıllarda Türk tenisinde adından sıkça söz ettiren Marsel İlhan’ın yanı sıra Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek korta çıkacak. Kıbrıs Cumhuriyeti henüz karşılaşma için milli takımını açıklamazken Kıbrıs tenisinin yetiştirdiği en önemli isim olan Marcos Baghdatis’in bu karşılaşmada mücadele etmesi bekleniyor.

İlhan: “Galibiyetle ayrılmak istiyorum”

Türkiye Milli Takımı’ndan Marsel İlhan yaptığı açıklamada “Güzel çalışıyoruz. İki hafta sonra milli maçlar var. Güney Kıbrıs ile oynayacağız. Çok çalışıp, oradan da güzel bir galibiyetle ayrılmak istiyorum. 2017'den çok umutluyum. Umarım 2017 benim ve Türk tenisi için iyi şekilde geçer diye konuştu. Türkiye Milli Takımı’nın 27 Ocak tarihine kadar sürecek kamp çalışmalarının ardından Atina üzerinden Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.

Biletler satışa çıktı

Karşılaşma ile ilgili olarak Kıbrıs Tenis Federasyonu, bilet satışının başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada 3-5 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek maçların günlüğünün 5 Euro olduğu, üç günlük paketin ise 10 Euro olarak satışa çıktığı belirtildi. 12 yaş altı çocuklardan ise ücret alınmayacak. Maçlar Lefkoşa’da bulunan Ulusal Tenis Merkesi’ndeki merkezi kortta oynanacak. İlk gün maçları Kıbrıs Cumhuriyeti saati ile sabah 10.45’te başlayacak.