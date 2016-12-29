Kercem, Koop yolunda

Eren ŞİŞİK

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi ekiplerinden Mapfree’nin yıldız oyuncusu Kercem İnancı, Koopspor yolunda. Son 2-3 sezonda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve yerli oyuncular arasında sayılı isimlerden biri haline gelen Kercem İnancı’yı Koopspor’un istediği ve oyuncuyla büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bu sezon da lige fırtına gibi bir başlangıç yapan ve özellikle Koopspor maçında rakip potaya gönderdiği 32 sayıyla dikkatleri üzerine çeken Kercem İnancı’nın da menfaatleri oluşursa Koopspor’a gitmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Koopspor’un oyuncu ile görüşmede bulunup teklifini sunması bekleniyor.

LAÜ’de talip

Kercem İnancı’yla Koopspor’un yanı sıra ligin bir diğer güçlü ekibi Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)’nin de ilgilendiği öğrenilirken, LAÜ’nün de Kercem ile görüşmede bulunacağı ve teklifini sunacağı öğrenildi. Kercem İnancı bu sezon ligde şu ana kadar GAÜ’lü Berk Argın’dan sonra en fazla sayı üreten yerli oyuncu statüsünde. Basketbolda ara transfer dönemi 18 Ocak- 23 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.