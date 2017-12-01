“Kazanmak için her şeyi yapacağız”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 11’inci haftasında Yenicami’yi konuk edecek olan lider Binatlı’da teknik direktör Gökmen Davutoğlu YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, iki takımın da şampiyonluk hedefi olduğunu, bu bakımdan böylesi zor bir maçta iki takımın da puan kaybetmek istemediğini söyledi.

Davutoğlu: “Puan kaybetmeye tahammülümüz yok”

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, Pazartesi ligin 11’inci hafta kapanış maçında çıkacakları Yenicami maçının son derece önemli olduğunu söyledi. Rakibin iyi oyununa dikkat çeken tecrübeli teknik adam, son haftalarda aldığı galibiyetleri de hatırlatarak iyi bir ekibe karşı oynayacaklarını ifade etti. Kendi sahalarında oynayacakları bu önemli maçı kazanmak zorunda olduklarını dile getiren Davutoğlu, kazanmak için her şeyi yapacaklarını sözlerine ekledi. Deneyimli teknik adam, puan kaybetme tahammüllerinin olmadığının da altını çizdi.

“Eksikler canımızı sıkıyor”

Binatlı teknik patronu Gökmen Davutoğlu, Yenicami maçı öncesinde eksik oyuncuları olduğunu ve bu durumun canlarını sıktığını belirtti. Davutoğlu; “Yenicami maçının önemini çok iyi biliyoruz. Bu maça hafta boyunca çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Moralimiz son derece iyi durumda. Sadece canımızı sıkan eksikliklerimizin olmasıdır. Peter ve Kemal Uçaner’in bu hafta oynaması zor. İki oyuncu da şu ana kadar hiçbir antrenmana katılamadı. Tedavileri sürüyor, oynayıp oynamayacakları konusunda şu anda bir şey söyleyemiyorum. Sertaç’ın çapraz bağları koptu. Büyük bir ihtimalle uzun bir süre takımda yer alamayacak” dedi.