Kaymaklı sarardı, Değirmenlik kızardı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından açıklanan verilerde Küçük Kaymaklı ilk yarıda 46 tane sarı kart görerek bu alanda ilk sırada yer aldı. Değirmenlik ise 7 gibi yüksek bir kırmızı kart oranı ile ilk yarıda bu alanda en fazla kart gören ekip oldu.

En az kart görenler Ocak ve Baf

İlk yarıda en az sarı kart gören iki takım oldu. Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı gördükleri 29’ar sarı kart ile en az sarı kart gören ekipler oldular. En az kırmızı kart gören ekipler ise 1’er kırmızı kartla Baf Ülkü Yurdu, Cihangir, Dumlupınar, Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı ve Yenicami oldu.

En fazla sarı ve kırmızı gören oyuncular

K-Pet Süper Lig’in ilk yarısında en fazla sarı kart gören oyuncu ise 8 sarı kartla Dumlupınar’dan Hasan Bahtıkara oldu. Bahtıkara’nın ardından 7 sarı kartla Yalova’dan Yusuf Özbahar yer aldı. G.Birliği’nden Mehmet Erol ve Lefke’den Allen Assogba 6’şar sarı kart gören oyuncular oldular. İlk yarıda gördüğü 2 kırmızı kartla Değirmenlik’ten Endurance Peter, en fazla kırmızı kart gören oyuncu olarak kayıtlarda yer aldı. İlk yarıda takımların gördükleri sarı ve kırmızı kart sayıları şöyle: