Hüseyin KIRAL

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve ilk yarı adına iyi sonuçlar alamayan Gönyeli’de başkan ve yönetim, takımı yeniden Süper Lig’e dönmesi için tüm imkanları kullanmak için harekete geçerken, ilk olarak A li Volkan’dan boşalan teknik direktörlü görevine Turan Altay’ı getirmek istiyor.

Lider Ozanköy’ün 12 puan gerisinde 10 puanla altıncı sırada bulunan Gönyeli’de yönetim ikinci yarı hazırlıklarına başlarken ilk iş olarak teknik direktör Turan Altay ile temasa geçmişti. Gönyeli yönetimi ile konuştuğunu teyit eden teknik direktör Turan Altay, kararının bugün netleşeceğini vurguladı.