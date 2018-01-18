Karadağ’ın efendisi LAÜ

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde mücadele eden Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), kendi evinde doludizgin gitmeye devam ediyor. Mavi beyazlılar, şu ana kadar ligde evinde oynadığı 3 maçta da galip gelmeyi başardı.

Evindeki tüm maçlarını da kazandı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde bu sezon başarıyı hedefleyen LAÜ, şu ana kadar evinde oynadığı tüm karşılaşmaları da kazanmasını bildi. Koopspor’u 85-70, Girne Amerikan Üniversitesi’ni 67-61 ve son olarak da geçtiğimiz akşam Girne Üniversitesi’ni 75-67 mağlup etmeyi başaran LAÜ, gösterdiği bu performansla dikkat çekti.

Son mağlubiyet geçtiğimiz Nisan ayında

Lefke Avrupa Üniversitesi, evinde son olarak 6 Nisan 2017 tarihinde maç kaybetti. 6 Nisan günü Play Off yarı final serisinde Koopspor ile evinde ilk maçı oynayan LAÜ, nefes kesen karşılaşmada 74-72 mağlup olmuş ve seride 1-0 yenik duruma düşmüştü. 13 Nisan günü Atatürk Spor Salonu’nda serinin ikinci karşılaşmasına çıkan mavi beyazlılar, bu maçı da 87-85 kaybederek seriden elenmiş ve sezonu noktalamıştı.

Bir diğer üstünlük de sayılarda

LAÜ, bu sezon kendi salonunda çıktığı 3 maçın 3’ünü de kazanmasının yanında attığı sayı istatistiğiyle de da dikkat çekiyor. LAÜ bu 3 karşılaşmada 277 sayı kendi hanesine, 204 sayı ise rakiplerin hanesine yazdırdı.