Judoda şampiyonlar belirlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar ve Liseli Gençler Judo Şampiyonası dün Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Gün boyu süren müsabakalar sonunda yıldız kızlarda Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, yıldız erkekler ve genç erkeklerde Cumhuriyet Lisesi, genç kızlarda da Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon oldu. Takım sıralaması şu şekilde oluştu:

YILDIZ KIZLAR

1. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu

2. Hala S. İlahiyat Koleji

3. Bayraktar Ortaokulu

4. Canbulat Özgürlük Ortaokulu

YILDIZ ERKEKLER

1. Cumhuriyet Lisesi

2. Hala S. İlahiyat Koleji

3. Bayraktar Ortaokulu

4. BTMK

GENÇ KIZLAR

1. Hala S. İlahiyat Koleji

2. Atatürk Meslek Lisesi

3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

4. 20 Temmuz Fen Lisesi

GENÇ ERKEKLER

1. Cumhuriyet Lisesi

2. Sedat Simavi EML

3. 20 Temmuz Fen Lisesi

4. Hala S. İlahiyat Koleji