Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir'in Küçük Kaymaklı'dan kadrosuna kattığı Çağlar Toklu, gazetemiz Yenidüzen'e açıklamalarda bulundu. Çağlar, Mesarya ekibine gerçekleşen transferinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çağlar sözlerine “Cihangir'e bonservisli transfer olduğumdan dolayı çok mutluyum. Takıma katılınca ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Transfer döneminde bir çok takımdan teklif aldım ve iyi ki Cihangir'i seçtim” diyerek başladı.

Toklu: “Uyum sorunu yaşamadım”

Çağlar, son yıllarda bir çok takımda kiralık olarak forma giydiğini ve başarılı sezonlar geçirdiğini ifade ederek Cihangir'de arkadaşlığın ve dostluğun en üst düzeyde olduğunu söyledi. Takıma yeni katılmasına rağmen hiç uyum sorunu yaşamadığını söyleyen Toklu, Cihangir forması ile başarılı sezonlar geçirmek istediğini ifade etti.

“Hazırlık maçlarındaki iyi sonuçları lige yansıtmak istiyoruz”

Deneyimli futbolcu takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini ve hazırlık maçlarında gösterdikleri performansı lige de yansıtacaklarını söyledi. Teknik Direktör Kılıçali Kahraman nezaretinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini de vurgulayan Çağlar, “Takım arkadaşlarım ile birlikte Cihangir'i en iyi yere taşıyacağız” dedi.