İskele’de zirve maçı

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in son beş haftasında elde ettiği seri galibiyetler sonunda lider olan Girne ekiplerinden Doğan Türk Birliği, haftalardır oynadığı futbolla spor kamuoyunun takdirini kazanan ancak istediği skorları alamayan Gençler Birliği’ne konuk olacak. Cumartesi günü İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya gelecek olan iki güçlü ekibin teknik adamları ağız birliği yaparak “Eğer zirvede olmak istiyorsak bu maçı kazanmak durumundayız” diye açıklama yaptılar. Lig lideri DTB Teknik Direktörü Caner Oshan, “Lider olduğumuz için tabi ki mutluyuz, ancak ligin sonunda lider olmak istiyorsak böylesi deplasmanlardan galibiyetle ayrılmak durumundasınız” dedi. Ev sahibi G.Birliği Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu ise “Haftalardır ortaya koyduğumuz oyun anlayışı ile gol pozisyonları yaratıyoruz, ancak son vuruşlardaki beceriksizliğimiz nedeniyle bir türlü oyunumuzu skora yansıtamıyoruz. Ancak bu maç böyle bir maç olmayacak” dedi.

Oshan: “İskele’ye moralli gidiyoruz. Aynı moralle dönmek istiyoruz”

Süper Liginin 11. haftasında oynanan maçlar sonunda liderlik koltuğunu ele geçiren Doğan Türk Birliği’nde teknik adam Caner Oshan, şu an moral ve motivasyonun artması için buna da ihtiyaçlarının olduğunu, ancak esas amacın ligin sonunda liderlik koltuğunda oturmak olduğunun altını çizdi. Cumartesi günü oynayacakları G.Birliği maçı hakkında konuşan Caner Oshan, “İskele deplasmanı, ligin en zorlu deplasmanlarından biri. Ancak takım olarak oraya moral ve motivasyonumuz yüksek olarak gidiyoruz. Aynı moral ve motivasyonla da Girne’ye dönme arzusundayız” dedi. Takımının koşan ve mücadele eden bir takım olduğunu belirten Oshan, “Cumartesi günü benim takımım daha çok koşacak ve daha çok mücadele edeceğine inancımla üç puanı alarak liderliği devam edeceğiz” dedi.

Topaloğlu: “Oynadığımız futbolu skora yansıtmak istiyoruz”

G.Birliği Teknik Direktör Hasan Toplaoğlu, “Haftalardır oynadığımız karşılaşmalarda çok iyi futbol oynuyor ve çok gol pozisyonuna giriyoruz. Ancak bu pozisyonları son vuruşlardaki beceriksizlik yüzünden golle sonuçlandıramıyoruz” dedi. Topaloğlu, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu, bunu da son beş haftada yakaladığı seri galibiyetler sonunda liderlik koltuğuna oturarak gösterdiğini söyledi. Takımı G.Birliği’nin haftalardır iyi futboluna rağmen puan kayıpları yaşadığını, buna rağmen zirve yarışından kopmadığını belirten Toplaoğlu, “Kendi saha ve seyircimiz önünde galip gelerek zirve yarışına devam etmek istiyoruz” dedi.