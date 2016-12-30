İskele’de gol var kazanan yok: 3-3

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Ali Özer**, Zekai Töre**, Necmi Bulut**

G.BİRLİĞİ: Raif Pehivan**, Kaan Güder** (Dk.88 Doğuhan), Yunus Kalaycı** (Dk.80 İsrael*), Barış Dağ**, Emir Dolu***, Yakubu Malik**, Arif Uysal**, İbrahim Köse*** (Dk.75 Sertan**), Mehmet Erol**, Şenol Şöför**, Halil Türen**

CİHANGİR: Mehmet Özeralp**, Fırat Ersalan** (Dk.86 Eser), Hasan Yaşınses* (Dk.77 Seyhan**), Salih Say**, Mikail Sivri**, Halil Turan**, Charles Folley** (Dk.88 Utibe), Kaho Yannick**, Burak Emir**, Ali Öztürk**, Ertan Bulut**

GOLLER: Dk.33 ve 40 İbrahim Köse, Dk.70 Emir (G.Birliği) – Dk.7 Ertan Bulut, Dk.59 Ali Öztürk, Dk.80 Halil Turan (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’in 15’inci hafta mücadelesinde Gençler Birliği ile Cihangir karşı karşıya geldi. Cumhuriyet Stadı’nda oynanan ve gollü geçen mücadelede galip gelen çıkmadı ve doksan dakika 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Gençler Birliği’nin bu maçtaki gollerini İbrahim Köse (2) ve Emir kaydederken, Cihangir’in sayıları Ertan Bulut, Ali Öztürk ve Halil Turan’dan geldi. Alınan bu sonucun ardından G.Birliği 22 puanla 7’nci sırada, Cihangir 27 puanla üçüncü sırada devre arasına girdi.

Önemli anlar

Dk.7: Cihangir’in kullandığı serbest atışta ceza alanı içerisinde Ertan topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1

Dk.16: Ertan’ın uzak mesafeden sert şutu üst direkten geri geldi.

Dk.33: G.Birliği’nden Yunus ceza sahasına girerken şutunu çekti, İbrahim Köse’nin ayağına çarpan top kaleci Mehmet’i tereddütte bırakarak ağlara gitti: 1-1

Dk.40: Serbest vuruştan ceza alanı içerisine ortalanan topu Halil Turan uzaklaştırmak isterken top ceza yayı dışında İbrahim’e geldi. İbrahim gelişine güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1

Dk.59: Folley’in ceza alanına girerken düşürülmesine avantaj kuralı uygulanırken, topla buluşan Ali Öztürk skora eşitlik getirdi: 2-2

Dk.65: Folley’in ceza sahasına girerken aşırma vuruşu üst direkten geri döndü.

Dk.70: Kaan’ın sağ kanattan yaptığı ortaya Emir kafa ile vurarak takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2

Dk.80: Fırat’ın soldan yaptığı ortayı iyi takip eden Halil Turan karşılaşmanın skorunu tayin etti: 3-3

Dk.86: G.Birliği atağında arka direkte Emir zor olanı yaparak topu boş kale yerine kafa ile dışarı attı.

Dk.90+2: Arif Uysal çaprazdan çok sert vururken top yan direkten döndü ve net bir gol şansı değerlendirilemedi.