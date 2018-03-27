İkinci baharını yaşıyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’da forma giyen tecrübeli oyuncu Hamis Çakır, ikinci baharını yaşıyor. Son yıllardaki en iyi performansını bu sezon gösteren deneyimli oyuncu şu ana kadar bu sezon formasını giydiği takımlar adına 13 gol atmayı başardı.

26 maçta 13 gol…

Devre arasında Baf Ülkü Yurdu ile bağlarını koparan ve Merit Alsancak Yeşilova’ya transfer olan Hamis Çakır, son haftalarda attığı gollerle çok konuşuluyor. Şu ana kadar Baf Ülkü Yurdu formasıyla 15, Yeşilova formasıyla ise 11 maça çıkan deneyimli oyuncu, oynadığı bu toplam 26 maçlık bölümde 13 gol atmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, birçok maçta takımını sırtlayan isim oldu. Oyuncu, ligin ilk devresinde Ülkü Yurdu formasıyla 7, ikinci devre transfer olduğu Yeşilova formasıyla ise 6 gol kaydetti.

Son yılların en iyisi…

Sezonun tamamlanmasına henüz 6 haftalık süre olmasına rağmen Hamis Çakır, son yıllardaki en iyi sezonunu geçirdiğini şimdiden kanıtladı. Geçen sezon çıktığı 33 karşılaşmada 12 gol atan oyuncu, takımının geçtiğimiz hafta sonunda oynadığı Mağusa Türk Gücü deplasmanında attığı gol ile geçen sezonu geride bıraktı. Oyuncunun şu anda 13 golü bulunuyor. Hamis Çakır’ın son 7 sezonda gösterdiği performans şu şekilde;