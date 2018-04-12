Heyecan hat safhada

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi hem Kırmızı, hem de Beyaz Grup’ta mücadele son sürat devam ediyor. Kırmızı Grup’ta 37 puanla Mesarya, Beyaz Grup’ta ise 25 puanla Karşıyaka lider konumunda bulunuyor.

Mesarya emin adımlarla ilerliyor

BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta lider Mesarya şampiyonluğa doğru emin adımlarla koşuyor. Sarı kırmızılılar, en yakın rakibi Geçitkale’nin 11 puan önünde bulunuyor. Ligin 13’üncü haftasında Mesarya ile Yıldırım’ın oynanması gereken maç, Yıldırım sahaya çıkmadığından dolayı oynanmamış, Mesarya bu karşılaşma sonunda 3-0 hükmen galip sayılmıştı. Ligin ikinci sırasında bulunan Geçitkale, Tatlısu Seracılar’ı deplasmanda 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etse de, 11 puanlık fark devam ediyor. Mesarya, önümüzdeki 2 maçı aldığı takdirde, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Zirvede beraberlik haftası

BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta ise zirve mücadelesi veren 3 ekibin de berabere kalması dikkat çekti. Ligin lideri Karşıyaka, Karaoğlanoğlu deplasmanında 2-2 beraberlikle ayrıldı. Zirvede takipçi konumunda bulunun Denizli ve Düzkaya takımlarının birbiriyle oynadığı karşılaşma da 2-2 beraberlikle sonuçlanınca, iki ekip de, lider Kaşıyaka’nın puan kaybettiği haftada kayıp yaşadı. Grupta lider Karşıyaka’nın 25, Düzkaya’nın 22, Denizli’nin ise 20 puanı bulunuyor.

Kırmızı Grup

Yıldırım – Mesarya 0-3 (Hükmen)

Gaziköy – Kumyalı: 3-1

Dipkarpaz – Dörtyol: 4-1

Serdarlı – Vadili: 1-2

Tatlısu Seracılar – Geçitkale: 0-5

Beyaz Grup

Tatlısu – Ortaköy: 3-0

Aydınköy – Yılmazköy: 3-1

Karaoğlanoğlu – Karşıyaka: 2-2

Denizli – Düzkaya: 2-2