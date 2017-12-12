Heyecan başlıyor

YENİDÜZEN Spor Servisi

KKTC Basketbol Federasyonu'nun organize ettiği, Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi, bu akşam başlıyor. Ligin açılışı son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi ile Mapfree arasında RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak olan maçla yapılacak.

Sezon öncesi hazırlık turnuvalarından olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nı Lefke Avrupa Üniversitesi, Cumhuriyet Kupası’nı da Yakın Doğu Üniversitesi kazanmıştı. Sezon öncesi oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası’na rakibi Girne Üniversitesi’ni mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi uzanma başarısı göstermişti. Sezon bu akşam oynanacak olan YDÜ – Mapfree karşılaşması ile başlayacak. Uzun maraton öncesi ligde mücadele verecek olan altı takımın koçları, sezon ile ilgili görüşlerini YENİDÜZEN’e aktardı.

Arşehit: “Rekabetle dostluğun senkronize olduğu bir sezon dilerim”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Koçu Arkan Arşehit, Fair Play’e vurgu yaptı. “Herkesin sakatlıklardan uzak, sporun fair play ruhuna uygun davrandığı yüksek rekabetle dostluğun bir arada senkronize bir şekilde gittiği bir sezon temenni ederim” diyen Arşehit, “Tabi ki sezon sonunda da kupaların Lefke Avrupa Üniversitesi müzesinde olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

İlk maçta geçtiğimiz yıl çalıştırdığı Girne Üniversitesi ile karşılaşacakları maç hakkında konuşan Arşehit, “Duygusal anlamda benim için yoğun duyguların yaşanacağı bir maç olacak. Ligin fizik olarak bizden sonra en hazır takımı olduklarını düşünüyorum. Çok yetenekli genç oyuncuları var. Lider bir koçları var. Zor bir maç bizi bekliyor. Hedefimiz her zaman olduğu gibi galibiyet” dedi.

Alp: “Basketbolun konuşulacağı bir sezon olsun”

Girne Üniversitesi Koçu Ahmet Gürel Alp yaptığı açıklamada “Basketbolun dışında birşeyin tartışılmayacağı bir sezon diliyorum” dedi. Alp, “Verilen emeklerin alkışlanacağı, oynanacak oyunun konuşulacağı, basketbolun gizli kahramanlarının ön plana çıkacağı bir sezon olsun” şeklinde konuştu.

Guard pozisyonunda sıkıntılarının olduğunu, iyi bir guard buldukları takdirde şampiyonlukta iddialı bir konuma geleceklerine inandıklarını belirten Alp, oynayacakları LAÜ karşılaşması ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “LAÜ ligin en iyi takımlarından biri ve hazır durumdalar. Ancak onlardan geri kalacak durumda değiliz. Bu maçtan ümitliyiz. Zaman, gelişim açısından bizim lehimize olacaktır. Oynanan her maçı daha iyiye ulaşmak ve tecrübe kazanmak için kullanacağız.”

Muhtaroğlu: “Yeni sezonda Fair Play çok önemli”

Girne Amerikan Üniversitesi Koçu Cafer Muhtaroğlu, Fair Play’in önemine değinirken “Lig başlamadan birkaç kötü olayla karşılaştı basketbol. Bizim camiamızda alışık olmadığımız konular. Yeni sezonda kesinlikle Fair Play çok önemli. Hak eden takımların Play-off’a kalmasını temenni ederken, hak ederek şampiyon olacak olan ekibi de şimdiden kutluyorum” dedi. Hedeflerinin bu yıl Play-off olduğunun altını çizen Muhtaroğlu, “GAÜ olarak uzun yıllar genç oyuncularla mücadele ediyorduk. Genç isimler tecrübe kazandılar. Tecrübeli gençlerin yanına ilk kez yabancı oyuncu getirdik, lige böyle başlıyoruz. Hedefimiz Play-off ve bunu başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. İlk haftada karşılaşacakları Koopspor ile ilgili de konuşan Muhtaroğlu, “Rakibimiz yılların şampiyonu, tecrübeli, oturmuş bir takım. Her takım gibi onların da zaafları var, biz bunları tespit ederek onlar üzerinden maçı oynamaya çalışacağız. Gençliğimizi ortaya koyarak, daha fazla mücadele ederek, agresif oynayarak kazanmak istiyoruz. Bu yıl diğer takımlar gibi kolay lokma olmayacağız” dedi.

Kıryağdı: “Sezona iki kupa ile başlamanın morali ile başlıyoruz”

“Yakın Doğu Üniversitesi ile kazandığımız lig şampiyonluğunu bu yıl yeniden tekrarlamak istiyoruz” diyen YDÜ Koçu Halit Kıryağdı, “Sezon öncesi oynanan üç kupadan ikisini kazanarak lige moral ve motivasyonumuz yerinde başlıyoruz” dedi. Yabancı oyun kurucuları Anderson’un 29 Aralık’taki Lefke Avrupa Üniversitesi maçına yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Kıryağdı, şu an için performans olarak istenen seviyeye ulaşmadıklarını, ancak Play-off maçlarına kadar performanslarının en üst seviyede olacağını söyledi. Kıryağdı, her zaman ilk maçların zor olduğunu ancak sezona galibiyetle başlamak için de Mapfree maçını kazanacaklarını sözlerine ekledi.

Güven: “Kaybettiğimiz şampiyonluğu almak istiyoruz”

“Sezon öncesi organize edilen kupa karşılaşmalarında takımların ortaya koyduğu performans gösteriyor ki yeni sezon çok zorlu geçecek” açıklamasını yapan Koopspor koçu Emrah Güven, “Öncelikli hedefimiz geçtiğimiz yıl sezon finalinde kaybettiğimiz şampiyonluğu bu yıl geri almaktır” dedi. Kendileri ile birlikte, tüm takımların yaptıkları transferlerle daha da güçlendiğinin altını çizen Güven hedeflerinin, sezonun ilk maçından başlayarak son maçına kadar hep zirvede yer alarak şampiyonluğu kucaklamak olduğunu ifade etti. Girne Amerikan Üniversitesi ile yapacakları sezonun ilk maçını da farklı kazanıp ilk haftadan itibaren lig sıralamasında lider olmak istediklerini söyleyen Güven, “Ancak geçmiş yıllara göre bu yıl yeniden yapılanan ve güçlenen bir takımla mücadele ettiğimizin farkındayız” dedi.

Alagöz: “Oynayacağımız her maça kazanmak için çıkacağız”

Geçmiş yıllara oranla bu sezon üç yabancı oyuncu ile birlikte çok daha güçlü bir Mapfree olarak lige girdiklerinin altını çizen Mapfree Koçu Kadri Alagöz, “hedefimiz şampiyonluk, bu nedenle oynayacağımız her karşılaşmaya kazanmak için çıkacağız” dedi. Şampiyon olacak bir kadro yapısına kavuştuklarını belirten Kadri Alagöz, parke üzerinde verilecek olan bu zorlu lig maratonunda adaletin eşit dağıtılmasını istedi. Sezona iki kupa ile başlayan, moral ve motivasyonu bizden daha yüksek olan YDÜ ile oynayacak olmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu söyleyen Alagöz, “böylesi önemli bir karşılaşmadan galip ayrılmamız halinde koyduğumuz hedef için de iyi bir başlangıç olacaktır” dedi.

Açılışı YDÜ ile Mapfree yapıyor

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde sezonun ilk maçında bu akşam YDÜ ile Mapfree takımları karşı karşıya gelecek. RA 25 Spor Salonu’ndaki mücadele 20.00’de başlayacak. Ligde Cuma günü Girne Üniversitesi ile LAÜ, RA 25 Spor Salonu’nda saat 20.00’de karşılaşacak. Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de oynanacak Koopspor – GAÜ karşılaşması ile ilk hafta tamamlanacak.

1. Hafta

BUGÜN: YDÜ – Mapfree (RA 25 Spor Salonu - 20.00)

CUMA: Girne Üniversitesi – LAÜ (RA 25 spor Salonu – 20.00)

CUMARTESİ: Koopspor – GAÜ (Atatürk Spor Salonu – 17.00)