Hedef yine büyük

AKDENİZ OYUNLARI VE AVRUPA ŞAMPİYONASI... 16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye 4x100 metre takımı ile dünya yedincisi olma başarısı gösteren elit atlet Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş, yazda düzenlenecek olan Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası’nda başarı elde edebilmek için yoğun şekilde çalışıyor

Burhan Gürkan

2016 yılında Londra’nın ev sahipliğinde düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye 4x100 metre takımı ile birlikte dünya yedincisi olan ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş, yaz dönemi için sıkı hazırlanıyor. Ülke atletizminin yanı sıra Türk atletizminin elde ettiği önemli başarılardan birine imza atan Hekimoğlu, Keleş ile birlikte bu kez İspanya’da düzenlenecek olan Akdeniz Oyunları ve Berlin’de gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası’na odaklanmış durumda.

Yiğitcan Hekimoğlu’nun antrenörü Celal Keleş, ortaya çıkan hedeflerin daha önceden planlandığını, bu yıl ortaya çıkmadığını belirtti. Yapılan çalışmaların hep bir yada iki yıl sonrasının planlarını içerdiğini belirten Keleş, geçtiğimiz yıldan kaynaklı olarak bu yıl kış döneminini antrenman kesmeden, müsabaka yapmadan planladıklarını ve yaz dönemine odaklandıklarını belirtti. Keleş, “Yazın yük ağır olacağından kışı antrenman yaparak, müsabaka yapmadan değerlendireceğiz” dedi.

KELEŞ: “BİRESYEL OLARAK YARIŞMAMIZ MÜMKÜN OLACAK”... Celal Keleş: “Bazı barajlar hedeflerimiz. Bu barajları geçtikten sonra bireysel olarak uluslararası yarışlarda yer almamız mümkün olacak. Performans anlamında gidebildiğimiz kadar hızlı gitmeye çalışacağız ve dereceleri de iyice aşağılara çekmek istiyoruz”

Keleş: “Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası zirve yarışlar”

Yarışlardan önce hazırlık döneminin ikinci bölümünü bitirmek üzere olduklarını söyleyen Celal Keleş, mayıs ayı ile birlikte müsabakaların başlayacağını söyledi. “Haziranda İspanya’da Akdeniz Oyunları var. Avrupa Takımlar Şampiyonası var, Şampiyonlar Ligi var. Birçok yarış var. Daha sonrasında da ağustos ayında Berlin’de Avrupa Şampiyonası var” diyerek sözlerini sürdüren Keleş, “Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası zirve yarışlar. Aralarında iki aya yakın uzun bir süre var. Çift uçlu bir süreç bizi bekliyor. İlk hedefimiz mayıs ayındaki ortama fit gitmek, Akdeniz Oyunları’nda yarışarak 4x100 takımı ile kürsüye çıkmak” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz 100 ve 200 metre rekorlarını kırarsak Avrupa barajları noktasına geliriz”

Türkiye 4x100 metre takımı ile yarışan Yiğitcan’ın bireysel olarak büyük organizasyonlarda koşma durumu ile ilgili soruya Keleş, “Bazı barajlar hedeflerimiz. Bu barajları geçtikten sonra bireysel olarak oralarda yer almamız mümkün olacak” dedi. “Performans anlamında gidebildiğimiz kadar hızlı gitmeye çalışacağız ve dereceleri de iyice aşağılara çekmek istiyoruz” diyen Keleş, “Önce Reşat Oğuz’a ait olan 100 ve 200 metre rekorlarını hedefliyoruz. Bunlar bizim çok yakın olduğumuz dereceler. Bunların altına inebilirsek zaten Avrupa barajları noktasına da geliriz” açıklamasını yaptı. Her zaman olduğu gibi en iyisini yapmak, en erken zamanda bu performansı yakalayarak rekorları kırarak barajları geçmek istediklerini belirten Keleş, “Türkiye 4x100 takımının Diamond League’e davetleri olmuştu. Yine olacağını düşünüyorum. Yiğit’in geçmişten olan tecrübeleri, bundan sonra da güzel şeyler yapabileceğimizi gösteriyor. İyi de çalışıyor. Umarım sıkıntısız, sağlıklı bir yaz geçiririz. Hep birlikte güzel dereceler elde ederiz” açıklamasını yaptı.

Hekimoğlu: “Yaz sezonunda güzel dereceler koşmak istiyoruz”

Elit atlet Yiğitcan Hekimoğlu sözlerine “Geçen sene elde ettiğimiz başarıdan sonra hedefler anlamında güzel yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Bu bize her zaman bir misyon üstlendirdi. Biz bunun devamını istiyoruz” diyerek başladı. Ana hedef olan Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası’nı çok önemsediklerini vurgulayan Hekimoğlu, “Belki de atletizm kariyerimde geçirmek istediğim en güzel yıllarımdan bir tanesidir bu. Bu önemli iki yarışta madalya kazanma şansımız yüzdelik olarak yüksek. Ülkemiz adına çok önemli bir başarı olabileceğini düşünüyorum. Kış sezonunu pas geçerek tamamen yaza odaklandık. Bu sene bütün detayları ile şanssızlıkları ekarte etmeye çalışıyoruz. Yaz sezonunda güzel dereceler koşmak istiyoruz” dedi.

Üzerinde baskı hissedip hissetmediği yönündeki soruya Hekimoğlu, “Baskıdan çok tamamı ile tam tersi oldu” diye cevap verdi. Hekimoğlu, “2016 yılında olimpiyatları sakatlığım sebebi ile kaçırmıştım. Geçen sene onun baskısını hissettim. Fakat elde ettiğimiz dünya yedinciliği ile baskı üzerimizden gitti. Tamamı ile hedef odaklı bir çalışma sistemimiz var. Baskı tabi ki her zaman olması lazım. Bir sıkıntı yaşamadan sezona girersek, hedeflediğimiz herşeye ulaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Keleş: “Verilen sözlerin devamını bekleyeceğiz. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum”

Antrenör Celal Keleş, başarıları elde ederken geçmiş yıldan daha iyi olmaları yönünde düşünülerek bazı planlamaların yapıldığını hatırlatarak, “Bu planlar devlet tarafından yapıldı. Gelinen süreçte seçimlerin olması, yılın başına denk gelmesi, bütçenin hala belirsiz olması gibi durumlar bizi negatif yönde etkiledi” dedi. Kendilerine verilen sözlerin devamını bekleyeceklerini söyleyen Keleş, “Bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tedirgin değiliz ama bunların bir an önce yapılması, çalışma düzenimizi pozitif yönde etkileyecek. Umarım kısa sürede herşey yerli yerine oturur” dedi.

HEKİMOĞLU: “MOTİVASYONUMUZ ETKİLENİYOR”... Elit atlet Yiğitcan Hekimoğlu: “Belki de kariyerimde geçirmek istediğim en güzel yıllarımdan bir tanesidir bu. Fakat verilen sözlerin aksamasından dolayı planlarımızın bozulması, motivasyonumuzu etkiliyor. Umarım gerekli adımlar atılır, ülkemiz sporunu çok daha iyi bir yere getiririz”

Hekimoğlu: “Verilen sözlerin aksaması hem planlarımızı hem motivasyonumuzu etkiliyor”

“Gelinen seviye atletizmin hem olimpik spor oluşundan ötürü, hem de dünyanın gözü önünde yapıldığı için ülke tanıtımına çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum” diyen Yiğitcan Hekimoğlu ise “Toplumumuz tarafından bu başarı benimsenmiş durumda. Fakat verilen sözlerin aksamasından dolayı planın bozulması bizim motivasyonumuzu etkiliyor. Ben sayın Başbakanımızı ve Spor Dairesi’ne gelecek olan yöneticilerimizin duyarlı olmasını bekliyorum. Umarım gerekli adımlar atılır ve hedeflerimiz doğrultusunda ülkemiz sporunu çok daha iyi bir yere getiririz” dedi. Yiğitcan kendisine destek olan Erduran Laboratuvarı ve Girne Amerikan Üniversitesi’ne çok teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Antrenör Celal Keleş ise elde edilen başarı sonrasında birçok okula giderek tecrübeleri aktarma fırsatı yakaladıklarını, bunu ilkokul seviyesine çekmek istediklerini belirtirken “Çocuklarımız içerisinde birkaç tanesi spora, atletizme yönelirse bizim için mutluluk verici olur” ifadelerini kullandı.