Hedef 2020 olimpiyatları

Hüseyin KIRAL

Türkiye’de ferdi spor branşlarına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken ENKA Spor Kulübü’nün yıldız yüzme takımı yeni sezon hazırlıklarını Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampusu içinde yer alan UKÜ Arena Spor Kompleksi’nde yapıyor.

Geçtiğimiz hafta sona eren Türkiye Yıldızlar Yüzme Türkiye Şampiyonası’nın birçok dalında şampiyonluklar alan ENKA’lı yüzücüler, KKTC’de bulunmaktan son derece mutlu olduklarını, yeni sezona böylesi güzel bir tesiste hazırlanmaktan da son derece memnun olduklarını kaydettiler. ENKA Spor Kulübü Yıldız takım antrenörü Sezer Algül, takımının çok başarılı dereceler yaptığını, iki Türkiye rekorunun yanında sayısız birincilikler elde ettiklerini ve UKÜ Arena Spor Kompleksi içinde yer alan fitness salonu ve yüzme havuzundan çok faydalandıklarını söyledi.

“Çalışmak için böylesi güzel bir ortam bulduğumuz için mutluyuz”

İki hafta önce sona eren ve başarılı sonuçlar elde eden ENKA Spor Kulübü’ne bağlı 2004 doğumlu yıldız yüzme takım UKÜ Arena’da üç gündür sürdürdüğü çalışmalarda yüzme takım antrenörü Sezer Algül YENİDÜZEN’e verdiği demeçte, “Burada hem teorik olarak sürdürdüğümüz çalışmaları, kolaylıkla uygulama fırsatı bulduk. Bizlere bu imkanı sağlayan tüm yetkililere teşekkür ederken, yeni sezonda yüzücülerimizden daha başarılı dereceler bekliyorum.” dedi.

Türkiye Şampiyonası’nın ardından gelen sömestr tatilini sporcularla birlikte çok iyi değerlendirdiklerine inanan Sezer Algül, çok yetenekli yüzücülerin olduğunu bu şekilde çalışmalara ara vermeden devam ettikleri sürece takım içinden günü geldiğinde en az dört – beş yüzücünün olimpiyatlara gitmesini beklediklerini söyledi.

“6 şampiyonluğun yanında 2 Türkiye rekoru ve 15 madalya aldık.”

Son gerçekleşen Türkiye Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda çeşitli branşlarda 15 madalya kazanırken altı branşta Türkiye şampiyonu olduklarını belirten ENKA Spor Kulübü Yıldız Yüzme takım antrenörü Sezer Algül, “Önümüzdeki Nisan ayı içerisinde gerçekleşecek olan milli takım seçmeleri için havuza girecek olan yüzücülerimiz, Temmuz ayında da yeniden gerçekleşecek olan Türkiye şampiyonası için hazırlıklarımızı durmadan sürdüreceğiz.” dedi. Algül son olarak, bu yaş grubunun hedefini 2020 ve 2024 olarak belirlediklerini belirterek, “İnşallah günü geldiğinde yüzücülerimizi oralarda görürüz” dedi.