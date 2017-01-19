Hazırlıklar maçlarla devam ediyor

Hüseyin KIRAL

Futbol liglerinde gelinen devre arası ile birlikte takımlar hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. İkinci yarının başlamasına sayılı günler kala takımlar yaptıkları transferleri ve takımlarının son durumunu görmek için antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları da yapıyorlar.

Süper lig ikincisi GAÜ Çetinkaya ilk yarının tamamlanması ile birlikte yaşadığı yabancı krizini, getirdiği yeni yabancı oyuncularla aşmaya çalışıyor. Bu bağlamda sarı kırmızılılar dün Baf Ülkü Yurdu ile Güzelyurt’da karşı karşıya geldi. Diğer yandan ilk yarıda umduğunu bulamayan Küçük Kaymaklı da, Binatlı ile Bostancı Yakup Özorun Stadı’nda mücadele etti. Aynı şekilde ligde hedefleri olan Cihganir ile Gençler Birliği de Cihangir Stadı’nda karşılaştı.

Çetinkaya’da Faye göz doldurdu

Süper Lig ikincisi GAÜ Çetinkaya, ilk yarının tamamlanması ile birlikte yaşadığı yabancı futbolcu sıkıntısını yeni yabancı oyuncular deneyerek çözmeye çalışıyor. Bu bağlamda dün Baf Ülkü Yurdu ile Baf Ülkü Yurdu Antrenman Sahası’nda karşılaşan Çetinkaya kadrosuna katmayı düşündüğü Faye’nin biri penaltıdan kaydettiği iki golle maçı 2-0 kazandı. Faye ortaya koyduğu oyun anlayışı ve maç performansı ile göz doldururken, oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Mehmetali Özgürgün verecek.

Gol düellosundan Binatlı galip çıktı

Süper Lig’in ilk yarısında umduğunu bulamayan Binatlı ile Küçük Kaymaklı, ikinci yarının başlamasına sayılı günler kala takıma yapılan yeni transferlerin uyumunu ve takımlarının maç performansını görmek için Bostancı Yakup Özorun Stadın’da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Binatlı 3-2 kazanırken, Binatlı teknik patronu Gökmen Davutoğlu takımının sergilediği oyundan memnun olduğu belirtildi. Oynanan hazırlık maçında Binatlı’nın gollerini Kemal Uçaner, Abia ve Mustafa Süzgen, Küçük Kaymaklı’nın gollerini ise Bayram ve Remzi kaydetti.

Cihangir ile G.Birliği yenişemedi

Süper Lig’de hedefleri olan Cihangir ile Gençler Birliği takımları ikinci yarı için son hazırlık maçlarını Cihangir Stadı’nda yaptılar. Cihangir takımı Mağusa Türk Gücü’nden Nurettin Gecekuşu ve Erol Aksunlar’la kadrosunu güçlendirirken, G.Birliği’de eski oyuncusu Yusuf Beyazi’yi Mormenekşe’den transfer ederek yeniden kırmızı siyahlı yaptı.

Cihangir Stadı’nda yapılan hazırlık maçında G.Birliği formasını yeniden sırtına giyen Beyazi, oyunda kaldığı süre içinde iyi bir performans sergiledi. Cihangir ile G.Birliği takımları karşılıklı atılan gollerle hazırlık maçından 2-2’lik skorla sahadan beraberlikle ayrılırken, Cihangir’de iki golü de yeni transfer Erol Aksunlar attı. G.Birliği’nin sayıları ise yeni yabancı oyuncu Moses ile Şenol Şöför’den geldi.