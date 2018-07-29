“Gurur duydum”

AYHAN: “BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI”… Bahadır Ayhan: “Yılın antrenörü olmak gerçekten gurur verici, hele antrenörlük mesleğimi son kez yaptığım ve federasyon başkanlığına aday olduğum yıl da böylesi anlamlı ödülü almak benim için çok anlamlıydı”

Bahadır Ayhan, “Önceki akşam Hentbol’da yeni bir dönem başladı. Antrenörlük hayatımı sonuçlandırıp artık hentbola başkan olarak hizmet vereceğim. Tecrübe ve deneyimlerim bunun için yeterlidir”

Hüseyin KIRAL

YeniDÜZEN Gazetesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Yılın Spor Ödülleri’nde, gelen SMS ve gönderilen kuponlarla yılın antrenörü seçilen hentbol antrenörü Bahadır Ayhan, bu ödülün kendisi için çok gurur verici olduğunu ve çok anlam taşıdığını belirtti. Bahadır Ayhan yaptığı açıklamada “Yılın antrenörü olmak gerçekten gurur verici, hele antrenörlük mesleğimi son kez yaptığım ve federasyon başkanlığına aday olduğum yıl da böylesi anlamlı ödülü almak benim için çok anlamlıydı” dedi. Ayhan, “Biz antrenörler işimizi severek yaparız. Çalışmalarımızın karşılığını şampiyonlukla taçlandırınca bu bizim en büyük ödülümüz oluyor. Ama bunun sonunda spor camiasının oylamasıyla düzenlenen yılın antrenörlük ödülünü kazanınca her şeyin üstünde bir gurur yaşarsınız. İşte bende bunu yaşıyorum” dedi.

Ayhan: “Bu ödülü almamda katkısı olan herkese teşekkürler”

YeniDÜZEN Gazetesi’nin organize ettiği Yılın Spor Ödülleri’nde SMS gönderen, gazetede yayınlanan kuponları toplayıp yılın antrenörü olmamda katkısı bulunan herkese teşekkür eden Bahadır Ayhan, ayrıca, “Üniversitemde takımıma desteğini hiç esirgemeyen rektörümüz sayın Prof. Dr. Necdet Osam hocama, Spor İşleri Müdürüm Cemal Konnolu hocama çok teşekkür ederim. Ayrıca bu anlamlı geceyi düzenleyen Yeni Düzen gazetesine tüm içtenliğimle teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

“Yeni bir görev, yeni bir heyecan demek”

Önceki akşam KKTC Hentbol federasyonu lokalinde gerçekleşen Olağan Üstü Genel Kurul’da, üye kulüplerin oyları ile Hentbol Federasyonu Başkanı olan Bahadır Ayhan, başkanlığı ile düşüncelerini de yine YeniDÜZEN’de paylaştı. Ayhan, “Antrenörlük hayatımı sonuçlandırıp artık hentbola yöneticilik düzeyinde hizmet vermek istiyordum. Tecrübe ve deneyimlerim bunun için yeterlidir. Önceki akşam gerçekleşen Olağan Üstü Genel Kurul’a katılan tüm üyelerin oyunu alarak başkanlığa seçildim. Öncelikle başkanım Mustafa Akyön ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Onlar ve bir önceki başkanlarım çıtayı yükselttiler. Bende bunu daha üst düzeylere çıkartma gayreti içinde olacağım. Benim için yeni bir görev, bu da yeni bir heyecan demektir” dedi.