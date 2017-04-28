Gol makineleri çalışıyor

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’de şampiyonun belli olması ve ligden düşecek iki takımın netleşmesinden sonra tek yarış küme düşecek son takımın mücadelesinde ve gol krallığında yaşanıyor. Gol krallığında müthiş bir yarış sürerken haftaya 4 gol önde giren Türk Ocağı’nın golcüsü Ertaç Taşkıran haftayı boş geçti ve Mormenekşe’ye 5 gol birden atan Yenicami oyuncusu John Ebuka krallıkta 1 gol öne geçti. John Ebuka 28 haftası geride kalan ligde 35 kez fileleri sarsarken, Ertaç Taşkıran da 34 kez topu rakip filelere gönderdi.

John 35 golü nasıl attı?

K-Pet Süper Lig’de şampiyonluğunu haftalar öncesinden garantileyen ve kupasını da kaldıran Yenicami’de şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri kuşkusuz Nijeryalı golcü John Ebuka oldu. Ligde 35 gol kaydeden John Ebuka, bu gollerin 27’sini ayağıyla kaydederken, 3 kez de kafası ile fileleri sarstı. Ebuka, 35 golünün 5’ini penaltıdan kaydetti.

Mormenekşe’ye 9 gol, Dumlupınar’a gol atamadı

Takıma sezon başında katılan Nijeryalı yıldız oyuncu attığı 35 golün 9’unu ligin son sırasında bulunan ve ligden düşmesi kesinleşen Mormenekşe’ye karşı kaydederken, bu takımın ardından Lefke filelerini 5 kez, Küçük Kaymaklı ve Mağusa Türk Gücü filelerini de 4’er kez sarsmayı başardı. Golcü futbolcu ligde Yenicami dışında yer alan 15 takımın 11’ine gol atmayı başarırken; Gençler Birliği, Cihangir, Yalova ve Dumlupınar takımlarına gol atma başarısı gösteremedi.

Son dakikaları seviyor

John Ebuka’nın en fazla gol attığı dakika aralıkları 76 ile 90’ncı dakikalar arası. Nijeryalı oyuncu bu sürelerde 9 kez fileleri sarsmayı başarırken, 31-45’nci dakika araları 7 kez, 46-60 ve 61-75 dakikaları arası 6’şar kez fileleri sarsmayı başardı. Golcü futbolcunun en az gol attığı dakikalar ise 16-30’uncu dakikalar arası. Bu dakikalar arasında John Ebuka fileleri 3 kez sarstı.

Tarihteki 4’üncü isim olmak istiyor

John Ebuka gol kralı olup 4 yıl aradan sonra gol kralı olan ilk yabancı futbolcu olma niyetinde. 4 yıl önce Yenicami forması giyen Ugandalı golcü Geoffrey Massa bu sevinci yaşamıştı. Ligde daha önce gol krallığı yaşayan yabancı futbolcular Çetinkaya ve Gönyeli formalarını terleten Jacques Mbuyamba ve Gönyeli ile gol krallığı yaşayarak liglerdeki ilk yabancı gol kralı olma unvanını eline geçiren Ali Osumanua olmuştu. John Ebuka gol kralı olup adını lig tarihine yazdırmak isteyecek.

Ertaç 34 golü nasıl attı?

K-Pet Süper Lig’de iddiası kalmayan ve tüm konsantrasyonunu Koopbank Kıbrıs Kupası’na veren Türk Ocağı’nda Ertaç Taşkıran ligde attığı gollerle birçok takımın başını ağrıtan isim oldu. Daha önce Süper Lig’de 4 kez gol krallığı sevinci yaşayan golcü futbolcu 5’inci kez gol kralı olmak için mücadele ediyor. Ligde şu ana kadar 34 gol atan Ertaç, bu gollerin 27’sini ayağıyla, 7’sini penaltıdan kaydederken, ligde henüz kafa golü atmadı.

Son çeyrekte açılıyor

Ertaç Taşkıran’ın en fazla gol bulduğu dakikalar ise genellikle son dakikalar. 76 ile 90’ıncı dakikalar arasında tam 9 kez fileleri sarsan golcü oyuncu, 31-45 ve 46-60’ıncı dakikalar arasında da 7’şer kez rakip ağları havalandırdı. 16 ile 30’uncu dakikalar arasında 6 kez gol atan Ertaç Taşkıran’ın en az gol attığı dakika aralığı ise 1’nci dakika ile 15’inci dakika arası. Golcü oyuncu ligde şu ana kadar bu süre zarfında 2 kez rakip ağları havalandırabildi.

Yalova ve Kaymaklı hariç tüm takımlara gol attı

Türk Ocağı tarihinde gol kralı olan tek futbolcu olan Ertaç Taşkıran attığı 34 golün 15’ini 5’er gol olmak üzere üç takıma attı. Golcü oyuncu Cihangir, Dumlupınar ve Baf Ülkü Yurdu filelerini 5’er kez sarsmayı başardı. Ertaç Taşkıran 4 kez de Binatlı filelerini sarsmayı başarırken, ligden düşmesi kesinleşen Mormenekşe’ye 3 gol attı. Gol kralı apoletli futbolcu ligde sadece Küçük Kaymaklı ve Yalova filelerini sarsamadı.

Kıbrıs Türk futbol tarihinin en çok krallık yaşayan ikinci oyuncusu

Daha önce de Gönyeli, Tatlısu, Bostancı Bağcıl ve Türk Ocağı formalarıyla gol krallığı yaşayan Ertaç Taşkıran hem 5’inci kez kral olup adını tarihe yazdırmak hem de 3 gol daha atıp kendi kariyer rekorunu kırmak isteyecek. Ertaç ayrıca Kıbrıs Türk futbol tarihinde en fazla gol krallığı yaşayan ikinci futbolcu unvanını da geliştirmek isteyecek. Golcü futbolcu gol kralı olması halinde 5’inci kez bu sevinci yaşayacak. Bu alanda Kıbrıs Türk futbol tarihinde en fazla gol kralı olan oyuncu 8 kez Gönyeli ile 1 kez de Gençlik Gücü ile bu sevinci yaşayan Erbay Gönelli oldu.

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JOHN EBUKA-YENİCAMİ (35 GOL)

DAKİKA GOL TİPİ RAKİP

39.Dk Ayak Mormenekşe

66.Dk Ayak Mormenekşe

78.Dk Ayak Mormenekşe

83.Dk Ayak Mormenekşe

90.Dk Penaltı Mormenekşe

38.Dk Ayak K.Kaymaklı

80.Dk Ayak K.Kaymaklı

63.Dk Ayak Mağusa TG

89.Dk Ayak Mağusa TG

20.Dk Ayak Binatlı

79.Dk Ayak Binatlı

87.Dk Ayak Binatlı

55.Dk Ayak Türk Ocağı

42.Dk Penaltı Gençlik Gücü

8.Dk Ayak Baf Ülkü Yurdu

74.Dk Ayak Baf Ülkü Yurdu

3.Dk Ayak Mormenekşe

39.Dk Kafa Mormenekşe

49.Dk Ayak Mormenekşe

66.Dk Ayak Mormenekşe

16.Dk Penaltı GAÜ Çetinkaya

3.Dk Ayak Lefke

6.Dk Ayak Lefke

32.Dk Ayak Lefke

52.Dk Kafa Lefke

49.Dk Ayak Lefke

42.Dk Ayak K.Kaymaklı

65.Dk Penaltı K.Kaymaklı

40.Dk Ayak Mağusa TG

81.Dk Ayak Mağusa TG

85.Dk Ayak Doğan TB

55.Dk Kafa Değirmenlik

28.Dk Ayak Değirmenlik

51.Dk Ayak Gençlik Gücü

65.Dk Penaltı Gençlik Gücü

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ERTAÇ TAŞKIRAN-TÜRK OCAĞI (34 GOL)

DAKİKA GOL TİPİ RAKİP

18.Dk Ayak Cihangir

85.Dk Ayak Cihangir

87.Dk Ayak Cihangir

90.Dk Ayak Cihangir

21.Dk Ayak Mormenekşe

38.Dk Ayak GAÜ Çetinkaya

38.Dk Ayak Mağusa TG

51.Dk Ayak Binatlı

61.Dk Penaltı Binatlı

22.Dk Ayak Dumlupınar

83.Dk Penaltı Gençler Birliği

21.Dk Ayak Yenicami

90.Dk Ayak Değirmenlik

34.Dk Ayak Doğan TB

90.Dk Penaltı Gençlik Gücü

5.Dk Ayak Baf Ülkü Yurdu

43.Dk Ayak Baf Ülkü Yurdu

45.Dk Ayak Baf Ülkü Yurdu

68.Dk Ayak Baf Ülkü Yurdu

90.Dk Penaltı Baf Ülkü Yurdu

49.Dk Ayak Cihangir

67.Dk Ayak Mormenekşe

87.Dk Penaltı Mormenekşe

34.Dk Ayak GAÜ Çetinkaya

22.Dk Ayak Lefke

53.Dk Ayak Lefke

56.Dk Penaltı Mağusa TG

6.Dk Ayak Binatlı

57.Dk Ayak Binatlı

20.Dk Ayak Dumlupınar

38.Dk Ayak Dumlupınar

56.Dk Ayak Dumlupınar

87.Dk Ayak Dumlupınar

60.Dk Penaltı Değirmenlik