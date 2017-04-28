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Gol makineleri çalışıyor

Gol makineleri çalışıyor

K-Pet Süper Lig’de gol krallığı yarışı nefesleri kesiyor. Ertaç ve John arasındaki yarış ilginç istatistikleri de beraberinde getirdi.

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Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’de şampiyonun belli olması ve ligden düşecek iki takımın netleşmesinden sonra tek yarış küme düşecek son takımın mücadelesinde ve gol krallığında yaşanıyor. Gol krallığında müthiş bir yarış sürerken haftaya 4 gol önde giren Türk Ocağı’nın golcüsü Ertaç Taşkıran haftayı boş geçti ve Mormenekşe’ye 5 gol birden atan Yenicami oyuncusu John Ebuka krallıkta 1 gol öne geçti. John Ebuka 28 haftası geride kalan ligde 35 kez fileleri sarsarken, Ertaç Taşkıran da 34 kez topu rakip filelere gönderdi.

 

John 35 golü nasıl attı?

K-Pet Süper Lig’de şampiyonluğunu haftalar öncesinden garantileyen ve kupasını da kaldıran Yenicami’de şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri kuşkusuz Nijeryalı golcü John Ebuka oldu. Ligde 35 gol kaydeden John Ebuka, bu gollerin 27’sini ayağıyla kaydederken, 3 kez de kafası ile fileleri sarstı. Ebuka, 35 golünün 5’ini penaltıdan kaydetti.

 

Mormenekşe’ye 9 gol, Dumlupınar’a gol atamadı

Takıma sezon başında katılan Nijeryalı yıldız oyuncu attığı 35 golün 9’unu ligin son sırasında bulunan ve ligden düşmesi kesinleşen Mormenekşe’ye karşı kaydederken, bu takımın ardından Lefke filelerini 5 kez, Küçük Kaymaklı ve Mağusa Türk Gücü filelerini de 4’er kez sarsmayı başardı. Golcü futbolcu ligde Yenicami dışında yer alan 15 takımın 11’ine gol atmayı başarırken; Gençler Birliği, Cihangir, Yalova ve Dumlupınar takımlarına gol atma başarısı gösteremedi.

 

Son dakikaları seviyor

John Ebuka’nın en fazla gol attığı dakika aralıkları 76 ile 90’ncı dakikalar arası. Nijeryalı oyuncu bu sürelerde 9 kez fileleri sarsmayı başarırken, 31-45’nci dakika araları 7 kez, 46-60 ve 61-75 dakikaları arası 6’şar kez fileleri sarsmayı başardı. Golcü futbolcunun en az gol attığı dakikalar ise 16-30’uncu dakikalar arası. Bu dakikalar arasında John Ebuka fileleri 3 kez sarstı.

 

Tarihteki 4’üncü isim olmak istiyor

John Ebuka gol kralı olup 4 yıl aradan sonra gol kralı olan ilk yabancı futbolcu olma niyetinde. 4 yıl önce Yenicami forması giyen Ugandalı golcü Geoffrey Massa bu sevinci yaşamıştı. Ligde daha önce gol krallığı yaşayan yabancı futbolcular Çetinkaya ve Gönyeli formalarını terleten Jacques Mbuyamba ve Gönyeli ile gol krallığı yaşayarak liglerdeki ilk yabancı gol kralı olma unvanını eline geçiren Ali Osumanua olmuştu. John Ebuka gol kralı olup adını lig tarihine yazdırmak isteyecek.

 

Ertaç 34 golü nasıl attı?

K-Pet Süper Lig’de iddiası kalmayan ve tüm konsantrasyonunu Koopbank Kıbrıs Kupası’na veren Türk Ocağı’nda Ertaç Taşkıran ligde attığı gollerle birçok takımın başını ağrıtan isim oldu. Daha önce Süper Lig’de 4 kez gol krallığı sevinci yaşayan golcü futbolcu 5’inci kez gol kralı olmak için mücadele ediyor. Ligde şu ana kadar 34 gol atan Ertaç, bu gollerin 27’sini ayağıyla, 7’sini penaltıdan kaydederken, ligde henüz kafa golü atmadı.

 

Son çeyrekte açılıyor

Ertaç Taşkıran’ın en fazla gol bulduğu dakikalar ise genellikle son dakikalar. 76 ile 90’ıncı dakikalar arasında tam 9 kez fileleri sarsan golcü oyuncu, 31-45 ve 46-60’ıncı dakikalar arasında da 7’şer kez rakip ağları havalandırdı. 16 ile 30’uncu dakikalar arasında 6 kez gol atan Ertaç Taşkıran’ın en az gol attığı dakika aralığı ise 1’nci dakika ile 15’inci dakika arası. Golcü oyuncu ligde şu ana kadar bu süre zarfında 2 kez rakip ağları havalandırabildi.

 

Yalova ve Kaymaklı hariç tüm takımlara gol attı

Türk Ocağı tarihinde gol kralı olan tek futbolcu olan Ertaç Taşkıran attığı 34 golün 15’ini 5’er gol olmak üzere üç takıma attı. Golcü oyuncu Cihangir, Dumlupınar ve Baf Ülkü Yurdu filelerini 5’er kez sarsmayı başardı. Ertaç Taşkıran 4 kez de Binatlı filelerini sarsmayı başarırken, ligden düşmesi kesinleşen Mormenekşe’ye 3 gol attı. Gol kralı apoletli futbolcu ligde sadece Küçük Kaymaklı ve Yalova filelerini sarsamadı.

 

Kıbrıs Türk futbol tarihinin en çok krallık yaşayan ikinci oyuncusu

Daha önce de Gönyeli, Tatlısu, Bostancı Bağcıl ve Türk Ocağı formalarıyla gol krallığı yaşayan Ertaç Taşkıran hem 5’inci kez kral olup adını tarihe yazdırmak hem de 3 gol daha atıp kendi kariyer rekorunu kırmak isteyecek. Ertaç ayrıca Kıbrıs Türk futbol tarihinde en fazla gol krallığı yaşayan ikinci futbolcu unvanını da geliştirmek isteyecek. Golcü futbolcu gol kralı olması halinde 5’inci kez bu sevinci yaşayacak. Bu alanda Kıbrıs Türk futbol tarihinde en fazla gol kralı olan oyuncu 8 kez Gönyeli ile 1 kez de Gençlik Gücü ile bu sevinci yaşayan Erbay Gönelli oldu. 

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JOHN EBUKA-YENİCAMİ (35 GOL)

DAKİKA              GOL TİPİ                    RAKİP

39.Dk                    Ayak                      Mormenekşe

66.Dk                    Ayak                      Mormenekşe

78.Dk                    Ayak                      Mormenekşe

83.Dk                    Ayak                      Mormenekşe

90.Dk                    Penaltı                  Mormenekşe

38.Dk                    Ayak                      K.Kaymaklı

80.Dk                    Ayak                      K.Kaymaklı

63.Dk                    Ayak                      Mağusa TG

89.Dk                    Ayak                      Mağusa TG

20.Dk                    Ayak                      Binatlı

79.Dk                    Ayak                      Binatlı

87.Dk                    Ayak                      Binatlı

55.Dk                    Ayak                      Türk Ocağı

42.Dk                    Penaltı                  Gençlik Gücü

8.Dk                       Ayak                      Baf Ülkü Yurdu

74.Dk                    Ayak                      Baf Ülkü Yurdu

3.Dk                       Ayak                      Mormenekşe

39.Dk                    Kafa                       Mormenekşe

49.Dk                    Ayak                      Mormenekşe

66.Dk                    Ayak                      Mormenekşe

16.Dk                    Penaltı                  GAÜ Çetinkaya

3.Dk                       Ayak                      Lefke

6.Dk                       Ayak                      Lefke

32.Dk                    Ayak                      Lefke

52.Dk                    Kafa                       Lefke

49.Dk                    Ayak                      Lefke

42.Dk                    Ayak                      K.Kaymaklı

65.Dk                    Penaltı                  K.Kaymaklı

40.Dk                    Ayak                      Mağusa TG

81.Dk                    Ayak                      Mağusa TG        

85.Dk                    Ayak                      Doğan TB

55.Dk                    Kafa                       Değirmenlik

28.Dk                    Ayak                      Değirmenlik

51.Dk                    Ayak                      Gençlik Gücü

65.Dk                    Penaltı                  Gençlik Gücü

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ERTAÇ TAŞKIRAN-TÜRK OCAĞI (34 GOL)

DAKİKA             GOL TİPİ                  RAKİP  

18.Dk                    Ayak                     Cihangir              

85.Dk                    Ayak                     Cihangir              

87.Dk                    Ayak                     Cihangir              

90.Dk                    Ayak                     Cihangir              

21.Dk                    Ayak                     Mormenekşe

38.Dk                    Ayak                     GAÜ Çetinkaya               

38.Dk                    Ayak                     Mağusa TG

51.Dk                    Ayak                     Binatlı  

61.Dk                    Penaltı                  Binatlı  

22.Dk                    Ayak                     Dumlupınar

83.Dk                    Penaltı                  Gençler Birliği   

21.Dk                    Ayak                      Yenicami

90.Dk                    Ayak                      Değirmenlik

34.Dk                    Ayak                     Doğan TB           

90.Dk                    Penaltı                  Gençlik Gücü    

5.Dk                      Ayak                     Baf Ülkü Yurdu

43.Dk                    Ayak                     Baf Ülkü Yurdu

45.Dk                    Ayak                     Baf Ülkü Yurdu

68.Dk                    Ayak                     Baf Ülkü Yurdu

90.Dk                    Penaltı                  Baf Ülkü Yurdu

49.Dk                    Ayak                     Cihangir

67.Dk                    Ayak                     Mormenekşe   

87.Dk                    Penaltı                  Mormenekşe   

34.Dk                    Ayak                     GAÜ Çetinkaya

22.Dk                    Ayak                     Lefke   

53.Dk                    Ayak                     Lefke   

56.Dk                    Penaltı                  Mağusa TG        

6.Dk                      Ayak                     Binatlı

57.Dk                    Ayak                     Binatlı

20.Dk                    Ayak                      Dumlupınar

38.Dk                    Ayak                     Dumlupınar

56.Dk                    Ayak                     Dumlupınar

87.Dk                    Ayak                     Dumlupınar       

60.Dk                    Penaltı                  Değirmenlik

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