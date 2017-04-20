Hüseyin KIRAL

Türk Ocağı’nın golcü futbolcusu Ertaç kariyerinde beşinci kez ulaşmaya yakın olduğu gol krallığına hazırlanırken, diğer yandan uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma çağrılmanın mutluluğunu yaşıyor. Türk Ocağı’nın tarihinde iki kez gol krallığı bulunan ve üçüncü kez bu unvanı takımı adına almaya hazırlanan Ertaç, Süper Lig’in tamamlanmasına üç hafta kala en yakın takipçisi, Yenicami’nin gol ayağı John Ebuka’nın dört gol önünde, otuz dört golle ilk sırada bulunuyor. Lig tarihinde dokuz kez gol krallığı unvanını elinde bulunduran Erbay Gönelli’nin ardından dört kez gol krallığına ulaşan Ertaç Taşkıran, “Gol atmayı seviyorum, kariyerimin sonuna yaklaştığım bu yıllarda da atabildiğim kadar atmak istiyorum” dedi.

Taşkıran: “Milli takımda da umarım aynı performansı gösteririm”

Süper Lig’in tamamlanmasına üç hafta kala 34 golle gol krallığında önde bulunan Ertaç Taşkıran yaptığı açıklamada sezon içerisinde takım arkadaşları ile birlikte iyi bir performans gösterdiklerini ve attığı tüm gollerde arkadaşlarının payının büyük olduğunun altını çizerken “Kariyerimin sonuna yaklaştığım bu yıllarda atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Ayrıca sezon içerisinde göstermiş olduğum performansımı beğenip beni yeniden milli takıma seçtikleri için de mutluyum” dedi. Ertaç, “Milli takıma döndüğüm için mutluyum. Milli takımda da umarım aynı performansı gösterir ve gerek Londra’da, gerek ülkemizde gerçekleşecek olan CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda milli takım olarak başarılı sonuçlar elde ederiz” açıklamasını yaptı.

“Kupayı kazanmak istiyoruz”

26 Nisan Çarşamba günü Gençler Birliği ile Koop Bank Kıbrıs Kupası yarı final ikinci maçında 1-1’in rövanşında bir kez daha karşı karşıya gelecek olan Türk Ocağı’nda takım kaptanı Ertaç Taşkıran, Gençler Birliği maçının çok zor geçeceğini, ancak Gençler Birliği takımını eleyip isimlerini finale yazdıracaklarını söyledi. Taşkıran, finalde de rakip kim olursa olsun kupayı kazanmak istediklerini belirtti.