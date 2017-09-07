Göktaş'ı Hamitköy aldı

Birinci Lig'in iddialı ekibi Hamitköy, bir transfere daha imza attı. Hamitköy alt yapısından yetişen ve 11 yıldır birçok takımda başarıyla forma giyen Umut Göktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı Merit Alsancak Yeşilova takımından bonservisli olarak kadroya katıldı. Orta sahada çok yönlü oynama özelliğine sahip olan Umut Göktaş, özellikle ön libero ve stoper mevkilerindeki etkili oyunuyla da biliniyor.