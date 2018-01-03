GG yabancı arıyor

Hüseyin KIRAL

Futbol liglerimizin en köklü takımlarından biri olan Gençlik Gücü, Süper Lig’in ilk devresinde gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı yaşamamak için hücumda iyi olan iki yabancı oyuncu arıyor. Konu ile ilgili olarak gazetemize açıklama yapan Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun, “Sezon içinde oynadığımız karşılaşmalarda ortaya koyduğumuz performansla topladığımız puanlar eşit değil. Birçok karşılaşmayı üstün oynamamıza rağmen gol atamadığımız için kaybettik. İkinci devre ortaya koyduğumuz oyun ile attığımız gollerin eşit olmasını istiyoruz, bu nedenle gol vuruşlarında iyi olan iki yabancı oyuncu almak istiyoruz” dedi.

Debola’nın performansından memnun olduğunun altını çizen Göksun, “İlk devreyi iki yabancı ile tamamladıklarını, zaten bir yabancı haklarının olduğunu, önümüzdeki günlerde denenmek üzere idmanlara katılacak olan yabancılar arasında mutlaka en az bir yabancı oyuncu seçeceklerini” söyledi.

Hazırlıklar yarın başlıyor

İkinci devre hazırlıklarına yarın başlayacak olan Gençlik Gücü’nde Teknik direktör Niyazi Göksun, bir yandan yabancı oyuncu arayışlarını sürdürürken, diğer yandan da takımı ikinci yarıya daha iyi motive etmek için şimdiden plan ve programı hazırladıklarını belirtti. Bir aydan az bir zaman içerisinde takımı hem kupaya hem de lige hazırlayıp motive etmeleri gerektiğini belirten Göksun, bu kısa süreyi ülkede geçireceklerini ve bu süre zarfında üç de hazırlık maçı yapacaklarını söyledi. Niyazi Göksun, 6 Ocak’ta Mağusa Türk Gücü ile, 10 Ocak’ta Hamitköy ile ve 13 Ocak’ta Baf Ülkü Yurdu takımları ile oynayacaklarını ve bu oynayacakları maçlar sonunda aradıkları yabancı oyuncuları bulacaklarını söyledi.