Gençler, Kaymakamlık gözetiminde

Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan YENİDÜZEN’e son durumu değerlendirdi. Arslan; “Dernekler Yasası’na göre Gençler Birliği Spor Kulübü’nü içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak için İskele Kaymakamlığı görevlendirilmiştir. Kulübün idari ve mali denetimi en erken zamanda yapılıp Olağanüstü Genel Kurul’a gidilecektir”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in tamamlanmasına sayılı günler kala ligde kalma mücadelesi veren Gençler Birliği’nde kulüp yönetimi Genel Kurul kararı üretmeyince, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan’ın talimatı ile İskele Kaymakamlığı devreye girdi. Daha önce 14 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul’a gitmesi beklenen ancak hazırlanması için yeterli sürenin olmadığı gerekçesi ile 28 Nisan olarak konuşulan tarihte de yapılamayacağı belli olan Genel Kurul için Kaymakamlık duruma el attı. Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan’ın verdiği bilgiye göre, Gençler Birliği Spor Kulübü’nde yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşması ve kulübün geleceği açısından en erken zamanda Olağanüstü Genel Kurulu’nu tamamlayıp, yeni seçilecek yönetimin yeni sezonla ilgili çalışmalarına başlaması gerektiğini belirtti.

Arslan: “Zaman kulübün aleyhine işliyor”

Gençler Birliği yönetiminin bir türlü Genel Kurul kararı almaması sonucu kulüpte işlemlerin durma noktasına geldiğine işaret eden Merkez Kaymakamlığı, kulüp yönetiminin Genel Kurul’a gitmesi için İskele Kaymakamlığı ile birlikte hareket ettiğine işaret etti. Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yaptı. Arslan; “Genel kurul öncesi kulübün idari ve mali denetiminin yapılması gerekiyor. Bu denetimleri yapabilmesi için de kulüp yönetimi tarafından İskele Kaymakamlığı’na veriler, belgeler verilmesi gerekli. Şu ana kadar herhangi bir verinin veya belgenin kaymakamlığa verilmediği için de işler gereksiz yere uzuyor ve bu uzama kulübün aleyhine işliyor” dedi.

“Genel Kurul yapılmazsa kulüp yeni sezona giremez”

Kendisinin de bir spor adamı olduğuna dikkat çeken Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Gençler Birliği’ni içine düştüğü durumdan kurtarmak için çok çaba sarf ettiklerini ancak aynı çabayı karşı tarafta yani kulüp yönetiminde görmediklerini söyledi. Arslan; “Bu ilgisizlik bu şekilde devam ettiği sürece ve kulübün Genel Kurul’u yapılmadığı takdirde kulüp yeni sezona giremez” ifadelerini kullandı.

“İlker Züğürt ve Mustafa Beyazi başkanlığa talip”

Gençler Birliği’nde huzursuzluk devam ederken ve bu huzursuzluğun ancak Genel Kurul’da çözüleceği bilinirken kulüp yönetiminin, kulübü Genel Kurul’a götürmek için adım atmaması, camia tarafından tepkilere neden olmaya başladı. Camiaya yakın kişiler tarafından alınan bilgilere göre, kulübün geleceği için bir an önce Genel Kurul’un gerçekleşmesi ve yeni seçilecek olan yönetimin önünü görmesi gerektiği belirtildi. Güvenilir kaynakların başkanlık görevi için İlker Züğürt ve Mustafa Beyazi isimlerinin istekli olduğu öğrenildi.



