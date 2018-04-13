“Galip gelmek daha önemli”

Hüseyin Kıral

K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında Gençlik Gücü’nün Yalova’yı 5-4 mağlup ettiği maçta skora 2 golle katkı koyan Arnavut futbolcu Ndue Mujeci önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Karşılaşmada kaydettiği gollerle ilgili neler hissettiğinin sorulması üzerine Mujeci, “Güzel bir gol kaydettim. O gol bizi tekrardan maça dahil etti. Bizim için önemli bir galibiyet aldık” dedi.

Kendisi için önemli olanın golü nasıl attığından çok maçı kazanmak olduğunu belirten Arnavut futbolcu, “Kağıt üzerinde çok zor maçlarımız var. Puanlara ihtiyacımız var ve kazanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Mujeci: “Katkı koymak için buradayım”

Devre arasında dahil olduğu Gençlik Gücü’ndeki performansını nasıl değerlendirdiği yönündeki soru üzerine Mujeci, “Kendi performansımı konuşmak çok hoşuma gitmiyor ama burada 10 maçtır bulunuyorum ve 9 gol attım. Daha fazlasını yapmak istiyorum. Çünkü yapabileceğimi biliyorum” dedi. Mujeci, “Her karşılaşmada performansımı yükseltmeye ve en iyimi yaparak katkı koymaya çalışıyorum. Fark yaratmak ve takımın Play-out dışında kalmasına yardımcı olmak için buradayım” açıklamasını yaptı.

Yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Mujeci, “Henüz bunu konuşmak için erken. Her zaman daha iyisini istersiniz ama şu anda kalan dört maçımıza odaklanmalıyız” açıklamasını yaptı.