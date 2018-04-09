G. Gücü'nde yol ayrımı

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü'nde kaleci Ferhat Oğlak'ın kulübü ile yollarını ayırdığı öğrenildi.

Elde edilen bilgiye göre teknik ekip ile yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı oyuncunun ayrılık kararı aldığı, bunu başkan ve yönetim kuruluna ilettiği öğrenildi.

29 yaşındaki deneyimli futbolcunun ligin bitmesi ile serbest transfer hakkı elde edeceği ve gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.