Filede sekiz maç oynanacak

Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 8 karşılaşma ile devam edilecek. Büyük Kadınlarda bu akşam Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kendi sahasında Vakıflar’ı konuk edecek. Müsabaka saat 18.30’da başlayacak. Bu müsabakanın ardından YDÜ - Vakıflar erkek karşılaşması oynanacak. Müsabaka saat 20.00 de başlayacak.

Büyük kadınlarda diğer karşılaşma yarın akşam DAÜ ile Y.Erenköy BVK arasında oynanacak. Müsabakanın başlama saati 18.30. Bu müsabakanın ardından büyük erkeklerde DAÜ – Y.Erenköy BVK karşılaşması saat 20.00’de oynanacak.

Yıldızlar ligine 16 Kasım cuma akşamı oynanacak olan 4 karşılaşma ile devam edilecek. Lefkoşa’da YDÜ – Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor ile saat 18.00’de, bu maçın ardından 19.30’da ise TED – Mağusa Gelişim Akademisi müsabakaları oynanacak.

Müsabakalar Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanacak. Gecenin diğer iki karşılaşması Mağusa’da DAÜ ile Vakıflar arasında saat 18.00’de oynanacak. Yeni Erenköy’de oynanacak Y.Erenköy BVK – Mağusa Spor Akademisi karşılaşması saat 18.30’da oynanacak.