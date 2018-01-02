Filede çekişme sürüyor

KKTC Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 9 karşılaşma ile devam edilecek. Büyük kadınlar da ligin 8’inci haftasında haftanın karşılaşması olarak nitelendirilen LAÜ ile Çamlıkspor maçı yarın akşam oynanacak. Ligin ilk devresinde Mağusa’da oynanan karşılaşmayı 3-1’lik skorla Çamlık kazanmıştı. Klasman liderliği açısından büyük önem taşıyan maçın hayli iddialı ve çetin geçmesi bekleniyor. Erkeklerde ise bu akşam Mağusa derbisi oynanacak. DAÜ ile Çamlık’ın karşı karşıya geleceği mücadele zirve açısından büyük önem taşıyor.

Yıldız kızlarda DAÜ fırtınası

Yıldız kızlarda 8. hafta müsabakaları sonucunda DAÜ yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. DAÜ elde ettiği 8 galibiyetle klasmanın bitimine 2 hafta kala adını final serisine yazdıran ilk takım oldu. Yıldız kızlarda müsabakalara bu hafta oynanacak olan 9. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek. Yıldız erkeklerde final serisi oynayacak takımlar belli oldu. Final serisinde Yeni Erenköy Belediyesi ile DAÜ karşı karşıya gelecek.

Haftanın Programı

Büyük Erkekler

BUGÜN

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – Çamlık (20.00)

YARIN

Erenköy Spor Salonu: Y.Erenköy Belediyesi – Vakıflar (20.00)

Büyük Kadınlar

BUGÜN

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – YDÜ (18.30)

YARIN

Erenköy Spor Salonu: Y.Erenköy Belediyesi – Vakıflar (18.30)

LAÜ Spor Salonu: LAÜ – Çamlık (19.00)

Yıldız Erkek

5 Ocak Cuma

MGA Arena: Çamlık – DAÜ (18.30)

Yıldız Kız

5 Ocak Cuma

Atatürk Spor Salonu: Vakıflar – Çamlık (18.30)

Atatürk Spor Salonu: YDÜ – MGA (20.00)

6 Ocak Cumartesi

Erenköy Spor Salonu: Y.Erenköy Belediyesi – DAÜ (13.00)