Hasan Göray

Koopbank Kıbrıs Kupası’nda bugün Yalova ile karşılaşacak olan Küçük Kaymaklı’nın başarılı oyuncusu Uğur Gök maçın önemine vurgu yaparak kupayı almak istediklerini söyledi.

“İyi hazırlandık. Maçın önemi büyük ve bu yüzden iki günlük kampa girdik” diyen Gök, “Son bir ter idmanı yaparak maça hazırlandık. Tüm takım olarak maçın öneminin farkındayız. İlk maçtaki skor avantajlı bir sonuç değildi. Bu yüzden kendi evimizde kazanıp finale kalmak istiyoruz. Tüm taraftarları maça bekliyoruz” ifadelerini kullandı.