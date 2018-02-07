Eneramo: “Mutluyum”

Türkiye’de Beşiktaş, Sivasspor gibi kulüplerde oynayan ve transferin son gününde Türk Ocağı’na imza atan Nijeryalı forvet Michael Eneramo, “Kıbrıs’a geldiğim için mutluyum. Buraya tatil yapmaya gelmedim” dedi. Türk Ocağı başkanı Fahri Altınör de “Umarım hem ülke futbolu, hem de gençliğimiz için yararlı olur” dedi.

Eneramo: “Tatil yapmaya gelmedim”

Transferin son gününde Menajer Tekin Birinci aracılığı ile adaya getirilen ve Türk Ocağı’na imza atan Eneramo ile Başkan Fahri Altınör, Hüseyin Kıral’ın sorularını yanıtıladı. “Buraya geldimden beri iyi ve mutlu hissediyorum” diyen Eneramo, “Gelmeden Türk Ocağı hakkında bilgi sahibi oldum. Bazı oyuncuları tanıyorum, bazılarını da oynarken gördüm. Buraya tatil yapmak için gelmedim” dedi.

Altınör: “Umarım ülke futbolu ve gençliğe yararlı olur”

Türk Ocağı Kulüp Başkanı Fahri Altınör de yaptığı açıklamada amaçlarının son gün transfer yapmak olmadığını ama şartların bunu gerektirdiğini belirterek, “Ben inanıyorum ki, hem ülkemiz futbolu, hem de gençlik için umarım yararlı olur. Kıbrıs’a böyle değerli oyuncular gelebiliyor. Eneramo’ya da teşekkür etmek istiyorum. Bizi kırmadı ve geldi” dedi. “Kendisinin standartları üzerinde bir lig değil bizim ligimiz. Amatör bir lig olmasına rağmen, henüz 32 yaşında olmasına rağmen buraya tatil yapmaya gelmediğini söyledi. Umarım güzel olur, herkesi sabırsızlandırır” ifadelerini kullandı.