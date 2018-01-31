En hızlı ikinci gol

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 16’ncı haftası kapanış maçında Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu’nun karşı karşıya geldiği maçta 20’nci saniyede Evor Bello’nun golü bu sezon ilk dakika içerisinde atılan 4’üncü gol oldu. Bu 4 gol içerisinde Evor Bello’nun golü en erken atılan 2’nci gol oldu. İlk sırada ise Uğur Gök bulunuyor.

İlk sırada Uğur Gök bulunuyor

K-Pet Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında Binatlı’yı konuk eden Küçük Kaymaklı, maçın henüz 15’inci saniyesinde 1-0 öne geçmişti. 15’inci saniyede takımının ilk golünü kaydeden golcü oyuncu Uğur Gök, o haftadan sonra süre olarak atılması zor görünen bir gole imzasını koymuştu. Ligde şu ana kadar hiçbir oyuncu, 15’inci saniye öncesinde gol atamadı.

Evor Bello çok yaklaştı

Süper Lig’in 16’ncı haftası kapanışında geçtiğimiz akşam oynanan Binatlı – Baf Ülkü Yurdu bölge derbisinde Binatlı’nın yabancı golcüsü Evor John Bello, Uğur Gök’ün rekoruna çok yaklaşsa da, o sürenin altında golünü kaydedemedi. Bello, Ülkü Yurdu filelerini maç başladıktan 20 saniye sonra havalandırdı ve 5 saniyeyle rekoru kaydetti. Atılan bu gol, bu sezon ilk dakika içerisinde en erken atılan 4 golün 2’ncisi olarak göze çarpıyor.

Diğer golcüler Tonbara Tiongoli ve John Ebuka

Süper Lig’de şu ana kadar atılan en hızlı iki gol daha bulunuyor. Bunların bir tanesi, ligin 11’inci haftasında Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği arasında oynanan maçta kaydedildi. Karşılaşmanın 23’üncü saniyesinde İskele’nin yabancı oyuncusu Tonbara Tiongoli topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirmişti. Şu ana kadar atılan bir diğer hızlı gol ise 15’inci haftada oynanan Yenicami – Türk Ocağı maçında kaydedildi. Bu karşılaşmanın 53’üncü saniyesinde sahneye çıkan golcü oyuncu John Ebuka takımını öne geçiren golü kaydetmişti.