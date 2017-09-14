Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Mağusa Türk Gücü’nde teknik direktör Fırat Canova, ligin başlamasına sayılı günler kala YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, herkesin kendilerinden başarı beklediğini, kendilerinin de bu başarıyı yakalamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Canova: “Süreç bizim için çok iyi geçti, lige hazırız”

Mağusa Türk Gücü teknik patronu Fırat Canova; “Temmuz ayından bu yana saha içi çalışmalarımız sürüyor. Bu süreci çok iyi kullanarak, gerek antrenmanlarda, gerekse hazırlık maçlarında hatalarımızı ve eksikliklerimizi görerek yolumuza devam ettik. Artık az bir zaman kaldı. Kalan bu az zamanda da çalışmalarımızı sürdürerek lige başlayacağız. Şu anda lige hazırız” dedi.

“Beklentileri karşılamak için elimizden geleni yapacağız”

Teknik direktör Canova, camianın kendilerinden beklentileri olduğunu, başarılı olarak bu beklentiyi karşılamak istediklerini ifade etti. Fırat Canova, “Mağusa Türk Gücü’ne gönül veren herkes haklı olarak bizlerden başarı bekliyor. Bu sezon iddialı bir takımız. Şampiyonluk yarışında olmak en büyük hedefimizdir. Bu beklentileri karşılamak için elimizden gelen gayreti gösterip, başarmak istiyoruz” dedi.

“Hazırlık maçları bitti, tamamen lige odaklandık”

Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarını geride bıraktıklarını ve haftaya başlayacak lige odaklandıklarını dile getirdi. Canova;“Hazırlık maçlarını geçtiğimiz hafta tamamladık. Artık yoğun bir şekilde ligin ilk haftasında oynayacağımız Yenicami maçına odaklanacağız. Sakat oyuncularımız var. Bunlar, Halil Uçar ve Erdoğ Barkınay’dır. Bu oyuncuları iyileştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Temennimiz, oyuncuların Yenicami maçına yetişmesidir” şeklinde konuştu.