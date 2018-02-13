Dinopeter’e sıcak karşılama

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı, Pazar günü oynadıkları Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında eski oyuncuları Dinopeter Jude’a sıcak bir karşılaşma gerçekleştirdi.

2015 – 2016 sezonunda ve bu sezonun ilk yarısında Türk Ocağı forması giydikten sonra ara transfer döneminde Mağusa Türk Gücü’ne transfer olan Nijeryalı kanat oyuncusu Dinopeter Jude, Pazar günü eski takımına rakip oldu.

Alkışlarla karşılandı

Karşılaşma öncesi Türk Ocağı taraftarları Dinopeter’e sıcak bir karşılama gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesi gerçekleşen seremoninin ardından Dinopeter, Mete Adanır Stadı’nın yan tarafında bulunan tahta tribünlerde yer alan Ocak taraftarlarınca saha kenarına çağrılarak alkışlandı. Ardından başta başkan Fahri Altınör olmak üzere bazı Ocak taraftarları Dinopeter ile kucaklaştı ve kendisine esprili bir şekilde ‘Bize gol atmak yok, tamam mı?’ denildi. Karşılaşmanın doksan dakikası sonunda gülen taraf 2-0’lık skorla Türk Ocağı oldu.