Derbi öncesi centilmenlik vurgusu

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in ikinci devresi dün akşam oynanan Yenicami – Mağusa Türk Gücü maçıyla birlikte resmen başladı. Ligin 16’ncı haftası Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu’nun Pazartesi akşamı Üner Berkalp Stadı’nda oynayacağı maçla birlikte son bulacak. YENİDÜZEN’e konuşan iki takımın teknik direktörü centilmenliğe vurgu yaptı.

Üstünlük kuran yok

Yıllar sonra ilk kez geçtiğimiz sezondan itibaren yeniden karşılaşmaya başlayan iki ekip, geçen sezondan bugüne kadar 5’inci kez karşılaşacak. Bundan önce oynanan son 4 karşılaşmada ise takımlar birbirlerine üstünlük kuramadı. Geçtiğimiz sezon ligde iki kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde iki maçı da Baf Ülkü Yurdu kazanmıştı. Yine geçen sezon başında oynanan KTSYD Kupası’nda ve bu sezon ligin açılış maçında da kazanan Binatlı oldu.

Son 4 maç gollü geçti

Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu’nun oynadığı son 4 maç gollü maçlara sahne oldu. Bu karşılaşmalarda Binatlı 8 kez, Baf Ülkü Yurdu ise 7 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. İki takım arasında bu sezon oynanan lig mücadelesi Binatlı’nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Oynanan son 4 maçta alınan sonuçlar şu şekilde;

2016 KTSYD Kupası: Binatlı – Baf Ülkü Yurdu: 4-1

2016-17 sezonu 3. Hafta: Baf Ülkü Yurdu – Binatlı: 4-2

2016-17 sezonu 18. Hafta: Binatlı – Baf Ülkü Yurdu: 1-2

2017-18 sezonu 1. Hafta: Baf Ülkü Yurdu – Binatlı: 0-1

Davutoğlu: “Bu karşılaşma her sonuca açıktır”

Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam ligdeki konum bakımından kendilerinin favori olduğunu belirtse de, böylesi maçların önemine dikkat çekti ve sonucu belli olmayan bir maça çıkacaklarını söyledi. Davutoğlu; “Öncelikle ikinci devrenin tüm takımlar için hayırlı olmasını diliyorum. Zor bir süreç olacak. Bizim hedefimiz kısa süre içerisinde lider olmak ve sonuna kadar ligi lider konumunda götürmektir. Bu kolay bir süreç olamayacak. Pazartesi akşamı çok zor bir maça çıkacağız. Baf Ülkü Yurdu özelde Güzelyurt’un, genelde ise ülke futbolunun köklü kulüplerinden biridir. Onların da hedefleri var. Ligdeki konum itibariyle favori biz olsak da böylesi maçlarda favori olmak önemli değil. Bu maç her sonuca açıktır. Ligin ilk devresinde oynadığımız maçı biz kazansak da çok zorlanmıştık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Rakibimize de başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Yürekli: “Bu maçı kazanmamız gerekiyor”

Baf Ülkü Yurdu teknik patronu Kemal Yürekli de YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede maçın önemine dikkat çekti. Böylesi bir maçta kazanmanın süreç için önemli olduğunu dile getiren Yürekli, kesinlikle kazanmaları gerektiğini belirtti. Yürekli; “Ligin ilk devresine baktığımız zaman devreyi kötü bitirmedik. Bizim en büyük hedefimiz bu sezon lige renk katmaktır. İlk devre için söylemek gerekirse bunu gerçekleştirdik. Ancak, unutulmamalı ki önümüzde 15 maçlık zorlu bir süreç daha var. Biz en az kayıpla bu zorlu süreci tamamlamak istiyoruz. Binatlı maçı gerçekten önemli bir maç. Güzelyurt’un iki güzide takımı Pazartesi akşamı karşı karşıya geliyor. Hedefimiz bu karşılaşmadan kesinlikle puan almaktır. Biz kazanmaya odaklandık ancak, kazanamazsak da kaybetmek istemiyoruz. Sıkıntılı olan oyuncumuz sadece Mustafa Tekpınar’dır. Durumu maç saati netlik kazanacak. Dilerim ne maç öncesinde ne de maçtan sonra bir kaybımız olmaz” dedi.