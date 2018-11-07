Değirmenlik’te neler oluyor?

Hüseyin KIRAL

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi tarafından hazırlanması beklenen “Spor Kulüpleri” yasasının bir türlü hayat bulmaması nedeni ile halen “Spor Kulüpleri” Kaymakamlıklara bağlı olmalarından dolayı sorunlar yaşamaya devam ediyor. Merkez Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından 2016 yılında yürürlüğe giren, 23/2016 Dernekler yasası kapsamında ülkede faaliyet gösteren sosyal, kültürel derneklerin yanı sıra spor kulüplerinden 31 Aralık 2018’e kadar genel kurullarını tamamlayıp, tüzüklerini yasaya göre güncellemelerini talep etmişti. Bu çerçevede, Merkez Kaymakamlığı’ndan alınan bilgiye göre şu ana kadar sadece Değirmenlik Spor Kulübü yönetimi yapılması gerekenleri yerine getirmediğini belirtti.

Şikayette bulunuldu

Değirmenlik Spor Kulübü’nün 2016 – 2018 döneminde yaptığı toplantılarda herhangi bir defter tutmadığı, 2017 yılında da mali genel kurul yapmadığı, kulübün borçlanma olanağının olmaması ileri sürülerek borçlanmalar yapıldığı, 2018 yılı genel kurulu ile mali genel kurulunun halen yapılmadığı, mali raporun da istenildiği gibi olmadığı iddia edilerek Lefkoşa Kaymakamlığı’na şikayette bulunulduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili telefonla olarak ulaştığımız Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Emirali Öztüçcar, “Bizden ne talep edildiyse yerine getirdik, tüm belgeleri gösterebiliriz. Ancak içimizde kötü niyetli kişiler olduğunu ve bu kişilerin bizi şikayet ettiklerini biliyoruz. Fakat şunu bilmelerini isterim ki bu kulübü kimseye kötü emeller için kullandırmayacağız” dedi.

Merkez Kaymakamlık: “İki kez uzattık, ancak son tarih 31 Aralık 2018”

Merkez Kaymakamlığı’ndan alınan bilgilere göre, konu ile ilgili olarak Lefkoşa Kaymakamlığı’na yapılan yazılı şikayet üzerine Merkez Kaymakamlığı’nın devreye girdiği ve araştırma sonucunda da şu ana kadar Değirmenlik Spor Kulübü yönetiminin özellikle 23/2016 dernekler yasasına göre gerekenleri yapmadığı öğrenildi. Merkez Kaymakamlığı, kulüp yönetiminin henüz önünde zamanı olduğunu ancak, son tarih olan 31 Aralık 2018’e kadar yapılması gerekenleri yapmaması durumunda, Lefkoşa Kaymakamlığı’nın devreye gireceğini ve Değirmenlik Spor Kulübü’nü feshedeceğini, dolayısı ile de tüm faaliyetlerini durduracağı belirtti.

Öztüçcar: “8 yıldır biz buradayız ve ne gerekiyorsa yaptık”

Eylül 2010’da Değirmenlik Spor Kulübü Başkanlığı’nı devraldığı zaman ilk iş olarak, kulübün yaklaşık 100 bin TL’nin üzerindeki borcunu kapatarak işe başladığının altını çizen başkan Emirali Öztüccar, “Kaymakamlık bizlerden ne talep ettiyse yerine getirdik. Bunu da en erken zamanda belgelerle komuoyu ile paylaşacağım” dedi. Öztüccar, “Yine de Kaymakamlık bizlerden yapmamızı istediği bir şeyler varsa onu da yerine getirmeye hazırım” dedi. Sekiz yıllık grev süresi içinde Değirmenlik futbol takımını iki yıl Süper Lig’de oynatma başarısı gösterdiklerini belirten Öztüçcar, “Bunlar gerçekleşmesi için çok paralar harcandı, şimdi hesap soranlar o zaman neredeydiler?” dedi.

“8 yılda belediyeden 1.3 milyon, harcanan 3.5 milyon”

İçlerinden bazı arkadaşların kendilerini Lefkoşa Kaymakamlığı’na şikayet ettiklerini bildiklerini belirten Değirmenlik Spor Kulüp Başkanı Emirali Öztüccar, “Sekiz yıllık başkanlık dönemim içinde Değirmenlik belediyesinden sadece 1 milyon 240 bin TL maddi katkı aldık, ancak bu geçen zaman diliminde ise kulüp olarak 3 milyon 500 bin TL harcadık” dedi. “Bu paralar harcanırken kendilerini şikayet eden arkadaşların nerede olduklarını açıklamalarını isteyen Öztüccar, “Kulübün borcu var, ancak ben nasıl başkan olduğum zaman borcu kabul ederek ödedim, kulübü devralacak olanlarda borcu da kabul edecek” dedi. Kulüp Başkanı Emirali Öztüccar, “Bu kulüp benim malım değil, ancak bu güne kadar cebimden çok paralar harcadım ve bu dakikadan sonra harcamak istemiyorum. Ben başkanlığı bırakmayı, beni şikayet edenlerden daha çok arzuluyorum. Ancak biliyorum ki başkanlığı bıraktığım anda kulübü başka başka amaçlar için kullanacaklar, o nedenle bırakmayacağım” dedi.