DAÜ yenilgisizliğini sürdürdü

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Kadınlar Ligi’nde 6’ncı hafta karşılaşmaları Pazartesi ve Salı günleri oynandı. Federasyon Kupası haftasının ardından oynanan karşılaşmalar sonunda lider Doğu Akdeniz Üniversitesi yenilgisiz liderliğini sürdürdü. DAÜ bu hafta konuk ettiği Şahlan’ı 40-18’lik skorla geçti. DAÜ adına 9 gol kaydeden Ayşe Mullacuma karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Esentepe takibe devam

Liderin yakın takipçilerinden Esentepe Yetenek Avcıları, Yakın Doğu Üniversitesi’ni tek farkla 35-34’lük skorla yenerek ligdeki dördüncü galibiyetini aldı. Esentepe bu galibiyetle puanını 8 yaparken, YDÜ ligdeki üçüncü yenilgisini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi 14 gol atan YDÜ oyuncusu Tiana Petroviç oldu.

DİGEM farklı kazandı

Haftanın diğer karşılaşmasında DİGEM, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni farklı yendi. Parke zeminden 28-11’lik skorla galip ayrılan DİGEM, 8 puana yükseldi. UKÜ ise ligdeki üçüncü mağlubiyetini yaşadı. DİGEM adına 9 gol atan Teodora maçın en skorer ismi oldu. Ligde 7’nci hafta karşılaşmaları 9 Nisan Pazartesi günü oynanacak. Alınan sonuçlar, program ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar

DAÜ – Şahlan: 40-18

DİGEM – UKÜ: 28-11

Esentepe Yet. Av. – YDÜ: 35-34

9 Nisan Pazartesi

Atatürk Spor Salonu: DİGEM – DAÜ (18.30)

Atatürk Spor Salonu: YDÜ – Şahlan (20.00)

CIU Arena: UKÜ – Esentepe Yet. Av. (18.30)