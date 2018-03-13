DAÜ ve Yükseliş’in gecesi

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen büyükler liglerinde 4’üncü hafta karşılaşmaları dün akşam oynanan dört karşılaşma ile başladı. Büyük Kadınlar Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi berabere kalırken, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Esentepe’yi mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Büyük Erkekler Ligi’nde ise DAÜ rakibi MGA’yı, Yükseliş de rakibi YDÜ’yü mağlup ederek dörtte dört yapan ekipler oldular.

DAÜ kayıpsız

Büyük Erkekler Ligi’nin yenilgisiz lideri DAÜ, Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda MGA’yı konuk etti. Rakibini 31-23 mağlup eden DAÜ ligde dördüncü maçında dördüncü galibiyetini aldı. DAÜ’de Özden Demiralp 9 gol ile maçın en skorer ismi oldu.

Büyük Kadınlar Ligi’nin yenilgisiz lideri DAÜ, Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Esentepe Yetenek Avcıları’nı konuk etti. Rakibini 30-27 yenen DAÜ ligde dörtte dört yaparak kayıpsız liderliğini devam ettirdi. DAÜ’de 10 gol kaydeden Ayşe Mullacuma maçın en skorer ismi oldu.

YDÜ ile UKÜ yenişemedi

Büyük Kadınlar Ligi’nde dün akşam iki karşılaşma oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan YDÜ – UKÜ karşılaşmasında kazanan olmadı ve taraflar parke zeminden 33-33’lük beraberlikle ayrıldı. YDÜ’den Havva Bolat, UKÜ’den de Büşra Çete 10’ar golle maçın en skorer isimleri oldular.

Yükseliş’ten dörtte dört

Büyük Erkekler Ligi’nde bu sezon dikkat çeken ekiplerden olan Yükseliş, Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştığı YDÜ’yü 28-27 yenerek dörtte dört yaptı. Karşılaşmada YDÜ’den Cafer Karamansoylu 9 golle en skorer oyuncu olarak kayıtlarda yer aldı.

Bu akşam iki karşılaşma

Liglerde dördüncü hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşma ile tamamlanacak. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Şahlan ile DİGEM kadın takımları arasındaki mücadele 19.00’da başlayacak. UKÜ Arena’da yer alacak olan UKÜ – Gençlik Gücü maçı ise 18.30’da başlayacak.