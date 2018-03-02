DAÜ finale göz kırptı

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyükler liglerinde Play-off yarı final serisi dün akşam başladı. Büyük Erkekler Ligi Play-off yarı final ilk maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi konuk ettiği Vakıflar’ı 3-0’lık skorla mağlup etti. Seriye 1-0 önde başlayan DAÜ bu galibiyetle 2-0’lık üstünlük yakaladı. Kazanılmış 3 maç esasına göre oynanan Play-off yarı final serisinde DAÜ bir maç daha kazanması halinde adını finale yazdıracak.

Bugün üç maç

Play-off yarı final serisinde bugün üç maç daha oynanacak. Kadınlarda iki, erkeklerde tek maç oynanacak olan seride kadınlarda Çamlık Spor ile YDÜ, erkeklerde LAÜ – DAÜ ve Çamlık Spor – YDÜ karşılaşmaları oynanacak.

Bugün

Mağusa Arena: Çamlık Spor – YDÜ (B. Kadın Play-off Yarı Final – 18.30)

Mağusa Arena: Çamlık Spor – YDÜ (B. Erkek Play-off Yarı Final – 20.00)

LAÜ Spor Salonu: LAÜ – DAÜ (B. Kadın Play-off Yarı Final – 19.00)