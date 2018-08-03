Cihangir altyapı hocalarını belirledi

Halit Dağ

Süper Lig’in Mesarya ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü, U21, U17 ve U15 takımlarının hocalarını buldu. Kırmızı mavililer, U21 ve U17 takımlarının başına Hamdi Öğütçü’yü getirirken, U15 takımı ile Cihangir Futbol Akademisi’ne de Hüseyin Kızmazoğlu’nu göreve getirdi.